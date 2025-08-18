أوكرانيا - مقتل وإصابة مدنيين وتدهور بيئة العمل الإنساني

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن السلطات الأوكرانية أن مدينتي خاركيف وزابورجيا تكبدتا معظم الخسائر والأضرار. كما تأثرت مناطق دونيتسك وخيرسون وسومي وأوديسا.

وقال دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن شركاء العمل الإنساني قدموا مساعدات فورية للمتضررين، بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

ولا تزال بيئة عمل المنظمات الإنسانية تتدهور. ففي النصف الأول من هذا العام، قُتل ما لا يقل عن أربعة من عمال الإغاثة، وأصيب أكثر من 30 آخرين، وتم الإبلاغ عن أكثر من 100 حادث أمني في أوكرانيا.

وارتفعت الحوادث التي تنطوي على إلحاق أضرار بالأفراد والأصول والمرافق من 61 حادثا العام الماضي إلى 103 حوادث حتى الآن هذا العام، مما يعكس تزايد المخاطر، لا سيما بالقرب من خط المواجهة، بسبب تزايد هجمات الطائرات المسيرة قصيرة المدى.

ويواصل العاملون في المجال الإنساني دعم الفارين من الأعمال العدائية في منطقتي دونيتسك ودنيبرو، حيث توسع السلطات نطاق أوامر الإخلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال.

وبين 15 و17 أغسطس/آب وحده، تم إجلاء حوالي 3700 شخص، بينهم 370 طفلا، من مناطق خطوط المواجهة في منطقة دونيتسك وفق السلطات المحلية.