أوكرانيا - مساعدات إنسانية تصل إلى المحتاجين في خيرسون، وأعمال عدائية ونزوح في دونيتسك

وبحسب آخر تحديث لمكتب أوتشا، فإن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي قاد القافلة التي نظمتها وكالات الأمم المتحدة وعدد من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني.

وأفاد المكتب بأن القافلة سلمت 30 طنا متريا من من الأدوية والمياه ومستلزمات النظافة والكرامة لما يقرب من 500 مدني. وأكد أن هذه المساعدة لا تزال حيوية، مشيرا إلى أن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني يواجهون انعداما متزايدا للأمن في المنطقة، بما في ذلك من قِبل هجمات الطائرات المسيرة.

وذكًّر المكتب بأنه حتى الآن هذا العام، أرسلت الأمم المتحدة وشركاؤها 18 قافلة إنسانية إلى مجتمعات خط المواجهة في خيرسون تحمل إمدادات لدعم ما يقرب من 20,000 شخص من السكان.

زيارة إلى ميكولايف

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن منسق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا وشركاء الأمم المتحدة كانوا بالأمس في منطقة ميكولايف لزيارة موقع الهجمات الأخيرة ورؤية مشاريع التعافي والتنمية.

وأضاف أنه هذا العام، قدم الصندوق الإنساني لأوكرانيا - وهو أكبر صندوق إنساني لدولة في العالم - 7 ملايين دولار، معظمها لمنظمات غير حكومية محلية، لتقديم دعم إنساني عاجل إلى 35,000 ألف شخص في منطقة ميكولايف.

الوضع في دونيتسك

وفي تطور آخر، أفاد مكتب أوتشا بأن الأعمال العدائية المستمرة تسببت في مزيد من النزوح في منطقة دونيتسك، مع تدهور الوضع الأمني بالقرب من بلدة بوكوروسك الواقعة على خط المواجهة.

ونقل المكتب عن السلطات المحلية إفادتها بأنه تم إجلاء ما يقرب من 5700 مدني، بينهم عائلات مع أطفال، في منطقة دونيتسك يوم أمس وحده.

وشدد منسق الشؤون الإنسانية في أوكرانيا على أهمية دعم المانحين، حيث تواصل منظمات الإغاثة مساعدة الفارين من الأعمال العدائية، وأولئك الذين بقوا في مجتمعات خطوط المواجهة.