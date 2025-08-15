منهم قطري، تعيين أعضاء جدد في المجموعة الاستشارية لصندوق الاستجابة للطوارئ

ويُعد الصندوق المركزي أحد أسرع وأكثر الطرق فعالية لضمان وصول المساعدات إلى العالقين في الأزمات.

المجموعة - المكونة من 23 شخصا بفترات عضوية لمدة 3 سنوات - تقدم للأمين العام المشورة حول استخدام الاموال المقدمة من الصندوق.

قدم صندوق الاستجابة للطوارئ، منذ عام 2006، مساعدات منقذة للحياة بأكثر من 9.2 مليار دولار في أكثر من 110 دول ومناطق. كان ذلك بفضل مساهمات 143 دولة ومراقبا، بالإضافة إلى حكومات إقليمية ومانحين ومؤسسات وأفراد.

الصندوق - الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 - قدم خلال النصف الأول من العام الحالي 214 مليون دولار لأربع وعشرين دولة منها أفغانستان لتوفير دعم مبكر قبل الجفاف والاستجابة لتدفق العائدين من إيران.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر قال إن أهمية الصندوق تزيد أي وقت مضى إذ إن الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة. وقال إن الصندوق المركزي أداة موثوقة لا يمكن الاستغناء عنها للاستجابة العاجلة والفعالة للأزمات بأنحاء العالم.

الأعضاء الجدد للمجموعة الاستشارية من قطر وأذربيجان وكندا وكوت ديفوار والدنمارك وغامبيا وألمانيا وهولندا والنيجر والنرويج وجنوب أفريقيا والسويد.