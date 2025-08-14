الأمم المتحدة تدعو إلى دعم المتضررين من أعمال العنف في جنوب سوريا

وفي آخر تحديث له اليوم الخميس، شدد المكتب على الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم، مذكَّرا بأن أكثر من 190 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة، التي عطلت أيضا الخدمات الأساسية والإمدادات التجارية.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي، غادرت أكثر من 920 عائلة محافظة السويداء، بينما عادت حوالي 370 عائلة، وفقا للدفاع المدني السوري.

وأفاد مكتب أوتشا بأنه في الفترة ما بين 5 آب/أغسطس ويوم أمس، دعمت الأمم المتحدة أربع قوافل مساعدات عبر الهلال الأحمر العربي السوري، والتي سلمت أمس الأربعاء مساعدات حيوية إلى السويداء، بما في ذلك الغذاء ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية والوقود لاستعادة الوصول إلى المياه.

وأشار إلى أن إحدى القوافل تضمنت 21 شاحنة، حملت 250 طنا متريا من الدقيق، بالإضافة إلى سلال غذائية، وحاويات مياه، ووقود، وسبعة أجهزة غسيل كلى. وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف قدما بعضا من هذه الإمدادات.

وحذر المكتب من أن استمرار انعدام الأمن وأعمال العنف المتفرقة لا تزال تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى السويداء.

وقال إنه في الأسبوع الماضي فقط، تعرضت قافلة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري لإطلاق نار في محافظة درعا.

وأكد مكتب أوتشا أن الأمم المتحدة تواصل التعاون الوثيق مع السلطات السورية والشركاء الآخرين لتعزيز الاستجابة.