اليونيفيل: العثور على أسلحة غير مصرح بها في جنوب لبنان واستمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ذكرت أن حفظة السلام لاحظوا يوم الثلاثاء وجود نفق في القطاع الغربي به منصات إطلاق صواريخ وقذائف هاون، وقد أحيل كل ذلك إلى القوات المسلحة اللبنانية وفق الممارسة المعتادة.

كما لاحظت اليونيفيل استمرار الأنشطة العسكرية من الجيش الإسرائيلي في منطقة عملياتها بما في ذلك قصف جوي في القطاع الغربي وقصف بالمدفعية من جنوب الخط الأزرق.

وتواصل بعثة اليونيفيل إجراء تدريبات مع أفراد من الجيش اللبناني في إطار جهود بناء القدرات.