كان على متنه مصريون وسودانيون، غرق قارب قبالة ساحل لامبيدوزا الإيطالية

ووفقا للمعلومات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة من 60 ناجيا تم نقلهم إلى لامبيدوزا، فإن نحو 95 شخصا أبحروا من مدينة الزاوية في ليبيا على متن قاربين.

وبدأ تسرب المياه في أحد القاربين، فنُقل جميع الركاب إلى القارب الآخر المصنوع من الألياف الزجاجية، إلا أنه انقلب لاحقا بسبب الاكتظاظ.

تشير التقارير إلى أن ركاب القارب يحملون جنسيات مصرية وسودانية وباكستانية وصومالية.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أشار إلى أن أكثر من 700 لاجئ ومهاجر لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وتؤكد الأمم المتحدة وجوب تعزيز جميع جهود الاستجابة بشكل عاجل، بما في ذلك عمليات الإنقاذ في البحر، وفتح مسارات آمنة، ودعم بلدان العبور، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.