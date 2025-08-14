يوليو يسجل أعلى حصيلة للضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 2022

في تقريرها المحدث حول حماية المدنيين، قالت البعثة إنه مع مقتل 286 مدنيا وإصابة 1388، كان عدد الضحايا الشهر الماضي هو الأعلى منذ أيار/مايو 2022، متجاوزا أيضا عدد الضحايا في حزيران/يونيو 2025. وتحققت البعثة من وقوع خسائر مدنية في 18 منطقة من أصل 24 منطقة في البلاد خلال تموز/يوليو.

وقالت دانييل بيل، رئيسة البعثة: "الأشهر الثلاثة الأولى فقط بعد أن شن الاتحاد الروسي غزوه الشامل لأوكرانيا هي التي شهدت وقوع عدد من القتلى والجرحى أكبر من الشهر الماضي".

وقالت البعثة إن استخدام الأسلحة بعيدة المدى مثل الصواريخ "والذخائر المتسكعة" كان مسؤولا عما يقرب من 40 في المائة من الخسائر، حيث تسببت في وقوع 89 قتيلا و572 جريحا.

الخطر في ازدياد مستمر

وأوضحت البعثة أن الزيادة في أعداد الضحايا المدنيين في تموز/يوليو مقارنة بالشهر السابق حدثت بشكل رئيسي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا على طول خط المواجهة، مما يعكس الأنشطة العسكرية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة الروسية للسيطرة على الأراضي.

وأفادت بأن القنابل الجوية التي ألقتها القوات المسلحة الروسية كانت مسؤولة عن أكبر زيادة في الخسائر المدنية حيث بلغت 276 شخصا (67 قتيلا و209 جريحا) في تموز/يوليو 2025 مقارنة بـ 114 شخصا (34 قتيلا و80 جريحا) في حزيران/يونيو 2025.

وقالت رئيسة البعثة: "سواء كنت في مستشفى أو سجن، في المنزل أو العمل، قريبا أو بعيدا عن خط المواجهة، إذا كنت في أوكرانيا اليوم، فأنت معرض لخطر القتل أو الإصابة جراء الحرب. الخطر أعلى بكثير من العام الماضي، وهو في ازدياد مستمر".

ومنذ أن شن الاتحاد الروسي غزوه الشامل لأوكرانيا، وثقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 13,883 مدنيا، من بينهم 726 طفلا، وإصابة 35,548 آخرين، من بينهم 2234 طفلا.