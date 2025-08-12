غزة – الوضع الصحي كارثي، الأدوية تنفد، والجوع يتفاقم

الدكتور ريك بيبركورن كان يتحدث للصحفيين في جنيف، عبر الفيديو من القدس، قائلا إن أقل من نصف مستشفيات غزة وأقل من 38% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيا - أو بمستويات دنيا.

وقال بيبركورن: "يستمر النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وقد تفاقم، حيث وصل مخزون 52% من الأدوية و68% من المستلزمات الطبية إلى الصفر".

وقال إن المستشفيات تعاني من ضغط شديد بسبب الإصابات في مناطق توزيع الغذاء، مما يُسبب أيضا نقصا مستمرا في الدم والبلازما، وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 1655 شخصا في تلك المناطق وإصابة أكثر من 11800 شخص منذ 27 مايو/أيار.

وقد تفاقمت الأزمة بسبب أوامر الإجلاء في مدينة غزة، والتي وضعت الآن مستودع منظمة الصحة العالمية في منطقة إخلاء. كما تقع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومرافق الإسعاف داخل هذه المناطق أو بالقرب منها، مما يُهدد بمزيد من التعطيل للخدمات.

تهديد جديد من التهاب السحايا

بلغت حالات التهاب السحايا المشتبه بها 452 حالة بين يوليو وأوائل أغسطس - وهو أعلى رقم منذ بدء التصعيد. كما ارتفعت الإصابات بمتلازمة غيلان باريه، وهي مرض عصبي ومناعي يصيب الجهاز العصبي ويسبب شللا عضليا تدريجيا، حيث سُجلت 76 حالة مشتبه بها منذ يونيو.

وأكد الدكتور بيبركورن أن علاج كلتا الحالتين أصعب بسبب انعدام مخزون الأدوية الحيوية، بما في ذلك الغلوبولين المناعي الوريدي ومضادات الالتهاب.

تحديات الوصول

لا يزال وصول الفرق الطبية الدولية والإمدادات الطبية يشكل عقبة رئيسية. وأشار الدكتور بيبركورن إلى رفض دخول المسعفين الدوليين، وتعطيل دخول مواد أساسية مثل معدات العناية المركزة وأجهزة التخدير ولوازم سلسلة التبريد.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إدخال 80 شاحنة من الإمدادات الطبية منذ يونيو/حزيران، إلا أنه شدد على أن الإجراءات بطيئة وغير متوقعة، حيث تتأخر أو تُرفض العديد من الشحنات.

وقال: "نحتاج إلى فتح العديد من المعابر المؤدية إلى غزة، وتبسيط الإجراءات، ورفع عوائق الوصول. نسمع عن السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية، لكن هذا لا يحدث، أو يحدث ببطء شديد".

شهادات مروعة

قالت دكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إنها استمعت اليوم إلى "شهادات مروعة" عن إساءة معاملة موظفين بمنظمة الصحة العالمية وأسرهم أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على دار ضيافة المنظمة في دير البلح، وسط قطاع غزة، الذي قُصف 3 مرات، وأُخلي بالقوة ودُمر.

وقالت الدكتورة بلخي، على موقع إكس، إن أحد الزملاء لا يزال محتجزا وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأكدت أن موظفي منظمة الصحة العالمية في غزة - ورغم الصدمات والعنف - يواصلون خدمة المحتاجين. وقالت موجهة كلامها لهم: "شكرا لشجاعتكم والتزامكم الثابت بالمبادئ الإنسانية. يجب ألا يخذلكم العالم، ويجب ألا يخذل أهل غزة".

ودعت بلخي مجددا إلى حماية المدنيين والرعاية الطبية وعاملي الإغاثة، وتوصيل المساعدات بشكل عاجل وبدون عوائق على نطاق واسع إلى غزة وبأنحائها.

أعلى مستويات للجوع وسوء التغذية

حذر برنامج الأغذية العالمي من وصول الجوع وسوء التغذية في غزة إلى أعلى مستوياتهما منذ بدء هذا الصراع في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب سوء التغذية والجوع الشديد، ليصل عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية إلى 227 منهم 103 أطفال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الإمدادات الإنسانية التي تدخل القطاع لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وأضاف: "نحن وشركاؤنا نواصل فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن التحركات الإنسانية لا تزال تواجه تأخيرات كبيرة وعوائق أخرى تمنعنا من توصيل المساعدات على النطاق الواسع المطلوب".

وقال إن جهود تنسيق التحركات الإنسانية غالبا ما تتأخر لساعات بسبب عدم القدرة على معرفة متى يمكن أن تصدر التصاريح من السلطات الإسرائيلية، بما يهدر وقتا ثمينا.

العمل وفق المبادئ الإنسانية

ردا على أسئلة الصحفيين حول أنباء "اجتماع مسؤولين من الأمم المتحدة مع مسؤولين من مؤسسة غزة الإنسانية"، قال ستيفان دوجاريك: "بدعوة من البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حضرت جهات أممية وشركاء آخرون حوارا بشأن الوضع الإنساني الصعب في غزة، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وكان رئيس 'مؤسسة غزة الإنسانية' حاضرا بدعوة من الولايات المتحدة".

وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة قالت مرارا وتكرارا إن الوضع في غزة كارثي ومأساوي، يصعب إيجاد الكلمات لوصفه، ويشارف على المجاعة. وقال: "نرحب بأي أحد يرفع صوته من أجل الوصول العاجل إلى المدنيين".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة مبنية على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد، الإنسانية، النزاهة، والاستقلال، بما يعني العمل أينما تشتد الحاجة وتلبية احتياجات المدنيين المحتاجين لا الأطراف المتقاتلة.

الضفة الغربية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) إن مجتمعا فلسطينيا بدويا آخر هُجر أمس بسبب العنف من القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وأضاف ستيفان دوجارك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مجتمع عين أيوب في محافظة رام الله وأمرت بالإخلاء الفوري لسكانه الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بنحو 100.

ونقل المتحدث عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الكثيرين ممن تم إخلاؤهم ليس لديهم مأوى بديل.

اليونسكو تدين مقتل ستة صحفيين فلسطينيين

أدانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو مقتل الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة ومحمد القاضي في مدينة غزة في فلسطين في العاشر من آب/أغسطس.

وفي بيان صحفي، دعت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بهذا الشأن. وقالت إن استهداف الصحفيين الذين يغطون الصراعات، غير مقبول ويتناقض مع القانون الدولي الإنساني.

وكررت دعوتها لاحترام قرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر بالإجماع عام 2015 حول حماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمرتبطين بهم، باعتبارهم مدنيين في حالات الصراع "وهو وضع أكد عليه مؤخرا مـيثاق المستقبل الصادر عن الأمم المتحدة".

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن أنس الشريف ومحمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة عملوا مع قناة الجزيرة الإخبارية الدولية، وكان محمد القاضي مصورا صحفيا مستقلا.

وسجلت اليونسكو مقتل ما لا يقل عن 62 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي أثناء عملهم في فلسطين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولا يشمل هذا العدد من لقوا مصرعهم في ظروف غير مرتبطة بعملهم.