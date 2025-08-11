الأمم المتحدة: تصاعد القيود على النساء في أفغانستان وتهديدات بالقتل لموظفات أمميات

جاء ذلك في آخر تحديث لوضع حقوق الإنسان في أفغانستان والذي يغطي الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/ يونيو 2025.

وبناء على رصد قامت به دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، يشير التحديث أيضا إلى أنه في أيار/ مايو، تعرضت العشرات من موظفات الأمم المتحدة الوطنيات لتهديدات صريحة بالقتل من أفراد مجهولين فيما يتعلق بعملهن مع بعثة الأمم المتحدة ووكالات وصناديق وبرامج أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ذلك "تطلب منا تنفيذ تدابير مؤقتة لحماية سلامة زملائنا".

ووفقا للتحديث، كما قال دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، أبلغت سلطات الأمر الواقع بعثة الأمم المتحدة في اتصالات لاحقة معها أن موظفيها غير مسؤولين عن ذلك، إلا أن وزارة داخلية السلطات الفعلية تجري تحقيقا في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لاحظت أن مراقبة سلطات الأمر الواقع لالتزام النساء بتعليمات الحجاب قد تكثفت على ما يبدو في بعض أنحاء البلاد. كما أشار التحديث إلى تسجيل حوادث للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات اتُهم فيها مسؤولون في سلطات الأمر الواقع إما بارتكاب زواج قسري أو فرضه.