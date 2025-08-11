السودان - تقارير عن مصرع 60 شخصا بسبب سوء التغذية في الفاشر

إديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في المكتب الأممي تزور السودان حاليا، ومن المقرر أن تزور ولاية غرب دارفور هذا الأسبوع.

وقد تم تحديد وقوع المجاعة لأول مرة في ولاية شمال دارفور في مخيم زمزم للنازحين قبل حوالي عام. ومن المتوقع أن تمتد المجاعة إلى مناطق أخرى.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب أيضا عن القلق البالغ إزاء استمرار العنف في منطقة كردفان، بما في ذلك تقارير وردت الأسبوع الماضي عن هجمات على بعض القرى في ولاية شمال كردفان.

وقد أفادت التقارير بمقتل ثمانية عشر مدنيا وإصابة العشرات. وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة عدم استهداف المدنيين أبدا، ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

على الصعيد الصحي، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني توسيع نطاق الاستجابة لتفشي الكوليرا في السودان، حيث سُجلت ما يقرب من 100,000 حالة منذ تموز/يوليو من العام الماضي.

وفي ولاية الخرطوم، بدأت حملة تطعيم جديدة أمس، تستهدف 1.1 مليون شخص، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وفي ولاية شمال دارفور، أبلغ شركاء الأمم المتحدة المحليون عن أكثر من 5,300 حالة مشتبه بها ومؤكدة، مع وقوع 84 وفاة ذات صلة، منذ 21 حزيران/يونيو، معظمها في محلية طويلة، حيث يقيم 330,000 نازح من مخيم زمزم والفاشر.

ويستجيب شركاء الأمم المتحدة على الأرض من خلال مراكز علاج الكوليرا، ولكن الاكتظاظ والوضع المتدهور للصرف الصحي والوصول الإنساني المحدود وموسم الأمطار المستمر، كلها عوامل تُعجل بانتشار المرض وتعيق إيصال المساعدات.