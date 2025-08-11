غزة - الأمم المتحدة تدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين

جاءت الإدانة على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي استهل مؤتمره الصحفي اليومي بالقول إن صحفيين يعملون مع قناة الجزيرة في غزة وقعوا ضحية مرة أخرى للصراع أمس.

وقال إن عمليات القتل الأخيرة هذه تبرز المخاطر الجسيمة التي يواصل الصحفيون مواجهتها أثناء تغطية هذا الصراع المستمر.

وأضاف: "يدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل الأخيرة هذه". وشدد المتحدث على ضرورة احترام الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وحمايتهم والسماح لهم بالقيام بعملهم بحرية بدون خوف أو مضايقات.

دعوة لدخول جميع الصحفيين إلى غزة

كما أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قتل الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين في غزة "باستهداف خيمتهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

وقال المكتب على موقع إكس: "على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الصحفيون. لقد قُتل 242 صحفيا فلسطينيا على الأقل في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول جميع الصحفيين إلى غزة بشكل فوري وآمن وبدون عوائق.

"إسكات الأصوات"

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قال إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تُبلغ عن الفظائع في غزة".

وأعرب لازاريني، في منشور على موقع إكس، عن فزعه من مقتل عدد من الصحفيين في مدينة غزة. وقال إن أكثر من مئتي صحفي فلسطيني قد قُتلوا، منذ بداية الحرب، "بإفلات تام من العقاب".

وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع أيضا وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من عامين.

وقال: "يجب حماية الصحفيين، ويجب أن تدخل وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لدعم العمل البطولي لزملائهم الفلسطينيين. هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة التضليل ومنع الشكوك حول حجم الفظائع المرتكبة في غزة".

المزيد لاحقا....