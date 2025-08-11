اليمن - اجتماعات أممية في عمّان لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد

Tweet URL

عُقدت الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة.

وأوضح مكتب المبعوث الخاص في بيان صحفي أن المناقشات ركزت على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن.

تعكس هذه الاجتماعات استمرار انخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة. وقد استندت مناقشات الأسبوع الماضي إلى جولات سابقة عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025 مع الوفود نفسها، وفقا لمكتب المبعوث الخاص.

وقال المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف. ويظل عملها أساسيا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام".

تمحورت المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية.

كما ناقش المشاركون سبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع. وتطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأشار مكتب المبعوث الخاص إلى أنه سيواصل توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع.