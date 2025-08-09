الأمين العام يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان

وأشاد غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – بالتزام الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان بالحوار المتواصل وبناء الثقة، معربا عن تقديره لجهود الرئيس ترامب في تيسير هذا التقدم.

وأكد الأمين العام مجددا دعم الأمم المتحدة القوي لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.