أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية
أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية

الأمين العام يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
UN Photo/Eskinder Debebe
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

الأمين العام يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان

السلم والأمن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ "الإعلان المشترك" الشامل الذي وقعه، يوم الجمعة، كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - إلى جانب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب - باعتباره إنجازا مهما في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشاد غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – بالتزام الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان بالحوار المتواصل وبناء الثقة، معربا عن تقديره لجهود الرئيس ترامب في تيسير هذا التقدم.

وأكد الأمين العام مجددا دعم الأمم المتحدة القوي لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز. 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 