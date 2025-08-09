الأمين العام يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان
السلم والأمن
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ "الإعلان المشترك" الشامل الذي وقعه، يوم الجمعة، كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - إلى جانب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب - باعتباره إنجازا مهما في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.
وأشاد غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – بالتزام الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان بالحوار المتواصل وبناء الثقة، معربا عن تقديره لجهود الرئيس ترامب في تيسير هذا التقدم.
وأكد الأمين العام مجددا دعم الأمم المتحدة القوي لجميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام دائم في جنوب القوقاز.