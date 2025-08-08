الأمين العام يعين السويدية إنغيبورغ ريتشاردسون منسقة مقيمة للأمم المتحدة في ليبيا

تخلف السيدة ريتشاردسون في هذا المنصب إينياس تشوما من زيمبابوي، الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه لخدمته المتفانية خلال الفترة المؤقتة.

تتمتع السيدة ريتشاردسون بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والتعافي بعد النزاعات، مع التركيز على السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة وحقوق الإنسان. وقد قضت معظم حياتها المهنية في الأمم المتحدة، حيث عملت في مناطق مختلفة، شملت غرب ووسط أفريقيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وغرب البلقان، وجنوب شرق أوروبا.

شغلت السيدة ريتشاردسون منصب نائبة الممثل الخاص لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في هايتي منذ عام 2022، وقبل ذلك كانت المنسقة المقيمة في كوسوفو، حيث عملت عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.

تحمل السيدة ريتشاردسون درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة غوتنبرغ، ودرجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند في السويد. وبالإضافة إلى لغتها الأم السويدية، فهي تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية بطلاقة.