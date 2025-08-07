الكونغو الديمقراطية: مجلس الأمن يدين هجمات شنيعة أودت بحياة عدد كبير من المدنيين

وفي بيان صحفي أعرب الأعضاء عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد أعضاء المجلس أهمية محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة ومنظميها ومموليها وداعميها وتقديمهم إلى العدالة. وأبدوا قلقا بالغا إزاء الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين على ضرورة امتثال كافة الأطراف امتثالا كاملا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام التي تنظم حماية المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم الشديدة لكافة الجماعات المسلحة العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن القوانين الدولية الأخرى المعمول بها، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أدانوا جميع الهجمات على السكان المدنيين والبنية التحتية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لتكثيف جهود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في دعم السلطات الكونغولية لحماية المدنيين والتصدي للتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة. وأكدوا أهمية استمرار التعاون بين البعثة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع ولاية البعثة.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وكرروا دعمهم للجهود الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى الأوسع.