العائدات الأفغانيات - مخاطر الفقر والزواج المبكر والتحرش والاستغلال

جاء ذلك في تقرير صادر عن مجموعة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني في أفغانستان – (وهي مجموعة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة كير الدولية)

ووفقا للتقرير، عاد من إيران وباكستان أكثر من 2.43 مليون أفغاني غير موثقين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والفتيات اللواتي يفتقرن إلى المأوى والدخل والخدمات الأساسية. وتُشير البيانات إلى أن العائدات يواجهن مخاطر متزايدة من الفقر، والزواج المبكر، والعنف، والاستغلال، إضافة إلى القيود الشديدة على حقوقهن وحريتهن في التنقل والتعليم والعمل.

وسلّط التقرير الضوء على الاحتياجات الملحّة لهؤلاء النساء، بما في ذلك توفير مأوى آمن، وسبل كسب العيش، والتعليم للفتيات. وأفاد بأن الأسر التي تعيلها نساء تُواجه عوائق كبيرة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية، لا سيما بسبب القيود المفروضة على الحركة ونقص وثائق التعريف.

وأكدت المجموعة أهمية تمكين العاملات في المجال الإنساني، وبشكل خاص على المعابر الحدودية، لدورهن الحيوي في الوصول إلى النساء والفتيات. إلا أن هذا الدور يتعرّض للتهديد نتيجة انخفاض التمويل الدولي وتزايد القيود الميدانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية حقوق النساء والفتيات، وتقديم دعم طويل الأمد لضمان إعادة دمجهن في مجتمعاتهن بكرامة وأمان.