السودان - أكثر من 600  ألف طفل دون الخامسة معرضون للخطر مع انتشار الكوليرا في شمال دارفور  

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ذلك يعد ارتفاعا سريعا في عدد الحالات في بلدة طويلة التي استقبلت أكثر من 500,000 شخص نزحوا بسبب النزاع العنيف منذ نيسان/ أبريل من هذا العام.

في ولايات دارفور الخمس، وفق بيان صحفي صادر عن اليونيسف، بلغ إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا حتى 30 تموز/ يوليو قرابة 2,140 حالة، مع تسجيل ما لا يقل عن 80 حالة وفاة.

واشتد النزاع في شمال دارفور منذ نيسان/ أبريل من هذا العام، وبالإضافة إلى الكوليرا، فإن حياة أكثر من 640,000 طفل دون سن الخامسة معرضة لخطر متزايد من العنف والمرض والجوع.

وتشير التقييمات الأخيرة إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في شمال دارفور قد تضاعف خلال العام الماضي. ومع تفشي الكوليرا، يشكل هذا مزيجا قاتلا - فالأطفال الذين أضعفهم الجوع أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا والوفاة بسببها.

ودون الوصول الآمن والفوري إلى خدمات التغذية والصحة والمياه المنقذة للحياة، سيستمر خطر الوفيات التي يمكن تجنبها في الارتفاع.

وقال شيلدون ييت، ممثل اليونيسف في السودان: "رغم أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة، إلا أنها تنتشر بسرعة في طويلة ومناطق أخرى من دارفور، مهددة حياة الأطفال، خاصة الأصغر سنا والأكثر ضعفاً".

وأكد أن اليونيسف تعمل بلا كلل مع شركائها على الأرض لاحتواء التفشي وإنقاذ الأرواح. إلا أنه قال: "إن العنف المستمر يزيد الاحتياجات بوتيرة أسرع مما نستطيع تلبيته. لقد طالبنا، ولا نزال، بتوفير وصول آمن ودون عوائق لتغيير الوضع بشكل عاجل والوصول إلى هؤلاء الأطفال المحتاجين. لا يمكنهم الانتظار يوما آخر".

وتواصل اليونيسف دعوة الحكومة وجميع الأطراف المعنية إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن والمستدام والعاجل إلى الأطفال في طويلة وجميع ولايات دارفور، لمنع فقدان مزيد من الأرواح الصغيرة.