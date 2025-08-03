أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية
أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية

غزة - غضب أممي إزاء استمرار قتل عمال الطوارئ

أرشيف (يناير 2024): عاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفحصون سيارة إسعاف مدمرة في دير البلح - وسط قطاع غزة
© UNRWA/Ashraf Amra
أرشيف (يناير 2024): عاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يفحصون سيارة إسعاف مدمرة في دير البلح - وسط قطاع غزة

غزة - غضب أممي إزاء استمرار قتل عمال الطوارئ

حقوق الإنسان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن الصدمة البالغة والغضب إزاء استمرار مقتل عاملين في مجال الطوارئ في غزة.

وقال المكتب في منشور على موقع إكس، إن الجيش الإسرائيلي ضرب في الثالث من آب/أغسطس منشأة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مما أدى إلى مقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وحتى هذا اليوم، قُتل 49 عضوا في الهلال الأحمر الفلسطيني و136 عاملا مع الدفاع المدني. وقال المكتب التابع للأمم المتحدة إن هؤلاء الأفراد يواصلون بذل الجهود المنقذة للحياة، معرضين حياتهم هم أنفسهم للخطر.

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في جميع حالات قتل المدنيين. وقال إن تعمد قتل عمال الإغاثة قد يرقى إلى جرائم الحرب.

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