سوريا - أول بعثة أممية مشتركة تصل إلى السويداء

والتقى أعضاء البعثة بممثلي المجتمع المحلي والشركاء وزار مواقع النزوح ومراكز الاستقبال. كما أجرى الفريق تقييمات في المقاطعات الثلاث في المحافظة.

ووصلت قافلة إنسانية خامسة، نظمها الهلال الأحمر العربي السوري، إلى السويداء اليوم أيضا. وضمت القافلة مساعدات من الأمم المتحدة، وقامت بتوصيل إمدادات طبية ودقيق ووقود ومعلبات وأدوات نظافة ومواد إيواء بالإضافة إلى المساعدات الأخرى.

وتُعد هذه أكبر قافلة تصل إلى السويداء حتى الآن إذ ضمت 40 شاحنة. وقد قام الهلال الأحمر العربي السوري أمس بتوصيل أربع خزانات تقل أكثر من 120 ألف لتر من الوقود إلى محافظة السويداء.