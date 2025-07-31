سوريا - أول بعثة أممية مشتركة تصل إلى السويداء
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أول بعثة مشتركة من وكالات الأمم المتحدة توجهت إلى محافظة السويداء اليوم، حيث زار الفريق مدينة السويداء ومنطقتي شهبا وصلخد.
والتقى أعضاء البعثة بممثلي المجتمع المحلي والشركاء وزار مواقع النزوح ومراكز الاستقبال. كما أجرى الفريق تقييمات في المقاطعات الثلاث في المحافظة.
ووصلت قافلة إنسانية خامسة، نظمها الهلال الأحمر العربي السوري، إلى السويداء اليوم أيضا. وضمت القافلة مساعدات من الأمم المتحدة، وقامت بتوصيل إمدادات طبية ودقيق ووقود ومعلبات وأدوات نظافة ومواد إيواء بالإضافة إلى المساعدات الأخرى.
وتُعد هذه أكبر قافلة تصل إلى السويداء حتى الآن إذ ضمت 40 شاحنة. وقد قام الهلال الأحمر العربي السوري أمس بتوصيل أربع خزانات تقل أكثر من 120 ألف لتر من الوقود إلى محافظة السويداء.
يُذكر أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قد أكد أمام مجلس الأمن مؤخرا، الحاجة الماسة لتصحيحات جوهرية في المسار الأمني والانتقال السياسي في سوريا في أعقاب العنف الذي شهدته محافظة السويداء الشهر الماضي وأسفر عن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، واستنزاف الثقة، وزيادة مخاطر التفتت".