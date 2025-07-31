الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق عاجل في وقوع وفيات أثناء احتجاجات في أنغولا

وأشار ثمين الخيطان المتحدث باسم المكتب إلى تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من 1000 شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.

كما أشار إلى أن بعض المتظاهرين لجأوا إلى العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية، شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا.

ودعا السلطات الأنغولية إلى الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام، وإلى ضمان التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.