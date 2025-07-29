الأمين العام ينعى ديفيد نابارو - كرس حياته للدفاع عن حق جميع البشر في الصحة

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن الدكتور نابارو كان مدافعا دؤوبا في مجال الصحة الدولية، وكان قائدا أضفى الوضوح والرحمة والإقناع إلى بعض أعقد الأزمات الصحية في العالم من الإيدز والملاريا إلى إنفلونزا الطيور وجائحة كوفيد 19.

وقد كرس حياته للدفاع عن قناعة أن الصحة حق من حقوق الإنسان، وعمل من أجل المساعدة في جعل هذا الحق واقعا لجميع الناس في كل مكان.

بالنسبة للدكتور نابارو، كما قال البيان، فإن العالم الأكثر صحة يعني ضمان الوصول المتكافئ للقاحات والتغذية والرعاية الأساسية، خاصة للأكثر استضعافا.

وأشاد الأمين العام غوتيريش بالإرث الفائق في الخدمة الذي خلفه الدكتور نابارو. وأكد التزامه بتعزيز المبادئ التي دافع عنها نابارو والمتمثلة في التضامن والعلم والصحة للجميع.