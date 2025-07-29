اليونيفيل ترحب بإدانة المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم، بأن شين كيرني جندي حفظ السلام الأيرلندي في اليونيفيل، الذي عانى من إصابات خطيرة في الرأس خلال حادث تعرض له مع زملائه في العاقبية جنوب لبنان، قد خضع لعملية جراحية في صيدا وهو في حالة حرجة ولكن مستقرة.