اليونيفيل ترحب بإدانة المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني
السلم والأمن
أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد.
ورحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة. وذكرت البعثة أنها ومنذ وقوع الهجوم، قدمت دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما القضائية.
ومجددا، تقدمت البعثة بأحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة أيرلندا.