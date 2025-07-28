غزة - الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان الوصول الإنساني إلى غزة بدون عوائق

وأشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت أمس عن إجراءات مبسطة للحركة من المعابر وداخل غزة.

وقال إن من بين 17 مهمة، تتطلب تنسيقا مع السلطات الإسرائيلية، تم تيسير 8 منها بما في ذلك لجلب الوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم بينما رُفضت 3 مهمات وألغيت اثنتان. كما عُرقلت 4 مهمات بما في ذلك لجمع شحنات غذائية، ولكنها أنجزت بعد ذلك.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال حق إن القيود المفروضة منذ فترة طويلة على دخول المساعدات خلقت بيئة لا يمكن التنبؤ بها تتسم بانعدام الثقة من المجتمعات بشأن وصول الإغاثة إليهم.

وقد أدى ذلك إلى تفريغ شحنات الكثير من قوافل الأمم المتحدة مباشرة من الأناس الجوعى واليائسين. وقد حدث ذلك أمس عندما أفرغ الجوعى إمدادات غذائية قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة.

وأضاف حق أن السبيل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو ضمان التدفق المستدام للمساعدات خلال فترة من الزمن. وقال إن ذلك كان واضحا أثناء وقف إطلاق النار حيث لم تقع مثل هذه الحوادث.

وأشار المتحدث الأممي إلى استئناف الإسقاط الجوي في غزة أمس. وفيما أعرب عن الترحيب بجميع الجهود الهادفة إلى توفير المساعدات لسكان القطاع، قال إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يؤكدون أن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير وأنه يحمل مخاطر على الناس على الأرض.

وأشار إلى الإبلاغ أمس عن حدوث إصابات عندما سقطت طرود على الخيام.

من جهة أخرى أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن كميات متواضعة من الوقود قد دخلت غزة الأسبوع الماضي. وشدد المتحدث على ضرورة السماح بدخول الوقود بشكل مستمر وبالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الإنسانية بما في ذلك عمل الشاحنات التي تجمع وتوزع الشحنات.