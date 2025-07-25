غزة - تقارير عن وفاة مزيد من الأشخاص بسبب الجوع

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قالت ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن السلطات الصحية المحلية أعلنت أمس وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع. وقالت إن المساعدات الضئيلة التي تدخل غزة لا تكفي على الإطلاق الاحتياجات الهائلة.

وكانت عشرات آلاف الشحنات من الإمدادات قد دخلت غزة أثناء فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، ووصلت المساعدات الغذائية في ذلك الوقت إلى جميع السكان تقريبا. وفي الوقت الراهن تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على توصيل المساعدات بما يُقوض جهود الإغاثة والاستجابة للاحتياجات المتنامية.

وأكدت الأمم المتحدة أنها مستعدة لتوسيع نطاق توصيل المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة والمأوى إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات وبعمل عمال الإغاثة بشكل آمن.

شراكات وفق المبادئ الإنسانية

وأكدت تريمبليه أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر أرسل خطابا لرئيس "مؤسسة غزة الإنسانية" أكد فيه أن الأمم المتحدة مستعدة للتواصل مع أي شريك من أجل ضمان وصول المساعدات، إلى سكان غزة.

لكنه شدد على أن أي شراكة يجب أن تمتثل للمبادئ المقبولة دوليا وهي الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، بما يعني توجه المساعدات إلى حيث تشتد إليها الحاجة وبدون تمييز.

"مجاعة جماعية"

المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني وصف ما يحدث في غزة بأنه "مجاعة جماعية مُدبرة ومُتعمدة". وقال: "مات اليوم مزيد من الأطفال، وأجسادهم منهكة من الجوع".

وذكر، على حسابه على موقع إكس، أن نظام توزيع المساعدات الخاطئ المسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" غير مُصمم لمعالجة الأزمة الإنسانية وأنه يخدم أهدافا عسكرية وسياسية.

ووصف هذا النظام بأنه قاس لأنه يُزهق أرواحا أكثر مما ينقذ. وقال إن إسرائيل تسيطر على جميع جوانب وصول المساعدات الإنسانية، سواء خارج غزة أو داخلها.

وذكر لازاريني أن الإنزال الجوي هو الوسيلة الأكثر تكلفة وأقل فعالية لإيصال المساعدات، ويشتت الانتباه عن التقاعس. المفوض العام للأونروا أكد أن المجتمع الإنساني يثبت قدرته على تقديم المساعدة على نطاق واسع بطريقة كريمة دون تشتيت، عندما تُرفع العقبات البيروقراطية والسياسية.

وأشار إلى أن لدى الأونروا وحدها ما يعادل 6000 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية عالقة في مصر والأردن.

وقال إن عكس مسار المجاعة المتفاقمة لا يمكن أن يحدث إلا بإرادة سياسية. ودعا إلى جعل مقولة "لن يتكرر ذلك أبدا" واقعا. وقال: إذا خذلنا الفلسطينيين في غزة، فمن المرجح أن يخذل آخرون أيضا في المستقبل. دعونا لا نؤسس لسابقة خطيرة لا رجعة فيها.