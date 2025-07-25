السودان - قلق أممي بشأن العنف ضد المدنيين في كردفان

فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن جمعية مهنية للأطباء السودانيين في غرب كردفان أبلغت يوم الأربعاء عن وقوع هجوم على منطقة بريمة رشيد شمال بلدة النهود، أدى إلى مقتل نحو 30 شخصا وإصابة أكثر من 40 بجراح.

وأشارت تقارير ميدانية إلى أن مقاتلين دخلوا وسط القرية على متن مركبات قتالية وأطلقوا النار عشوائيا على المنازل والسوق. وأفيد بأن أطفالا ونساء ومسنين كانوا من بين الضحايا.

وذكرت مصادر طبية أن العديد من المصابين بحاجة إلى رعاية جراحية عاجلة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأحداث في بريمة رشيد تبرز المخاطر المتنامية التي تواجه المدنيين في منطقة كردفان والحاجة العاجلة لوقف الأعمال العدائية ولحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام.

وحذر المكتب من آثار الفجوات المتزايدة في المساعدات الإنسانية في دارفور. وذكر أن الاحتياجات في ولاية شمال دارفور تتزايد في محلية طويلة التي يوجد بها مئات آلاف الأشخاص الذين فروا من القتال في الفاشر وما حولها.