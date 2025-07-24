أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية
أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية

سوريا - الأمم المتحدة تواصل دعم النازحين بسبب العنف في السويداء

قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري تحمل مساعدات من الأمم المتحدة ومساعدات أخرى تدخل محافظة السويداء، جنوب سوريا، في 20 يوليو/تموز 2025.
© UNOCHA/Ali Haj Suleiman
قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري تحمل مساعدات من الأمم المتحدة ومساعدات أخرى تدخل محافظة السويداء، جنوب سوريا، في 20 يوليو/تموز 2025.

سوريا - الأمم المتحدة تواصل دعم النازحين بسبب العنف في السويداء

المساعدات الإنسانية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه قاد اليوم زيارة تضم عدة وكالات إلى ريف دمشق لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات لأكثر من 500 أسرة شُردت بسبب أعمال العنف الأخيرة في السويداء.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني زاروا منطقة السيدة زينب، وإنهم يعتزمون في الأيام المقبلة زيارة محافظة درعا حيث يدعم عمال الإغاثة عشرات آلاف النازحين.

وفي السويداء أمس، تم توزيع المساعدات التي جلبتها قافلة من الهلال الأحمر السوري. كما تم توصيل إمدادات طبية إلى مستشفى السويداء الوطني.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكر المتحدث أن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع السلطات السورية والشركاء لتيسير الوصول المباشر إلى السويداء.

وفي ريف دمشق ودرعا، يوسع شركاء الأمم المتحدة نطاق خدمات حماية النازحين، بما في ذلك الإسعافات النفسية – الاجتماعية ودعم الأطفال. كما توفر المراكز المجتمعية والفرق المتنقلة الإحالات القانونية والطبية.

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