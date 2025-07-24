سوريا - الأمم المتحدة تواصل دعم النازحين بسبب العنف في السويداء

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني زاروا منطقة السيدة زينب، وإنهم يعتزمون في الأيام المقبلة زيارة محافظة درعا حيث يدعم عمال الإغاثة عشرات آلاف النازحين.

وفي السويداء أمس، تم توزيع المساعدات التي جلبتها قافلة من الهلال الأحمر السوري. كما تم توصيل إمدادات طبية إلى مستشفى السويداء الوطني.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكر المتحدث أن الأمم المتحدة تواصل الانخراط مع السلطات السورية والشركاء لتيسير الوصول المباشر إلى السويداء.

وفي ريف دمشق ودرعا، يوسع شركاء الأمم المتحدة نطاق خدمات حماية النازحين، بما في ذلك الإسعافات النفسية – الاجتماعية ودعم الأطفال. كما توفر المراكز المجتمعية والفرق المتنقلة الإحالات القانونية والطبية.