تورك يشيد برأي محكمة العدل الدولية "التاريخي" ويعتبره انتصارا ساحقا للمدافعين عن البيئة

وأكد السيد تورك في بيانه اليوم الخميس أن هذا الرأي الصادر عن أعلى محكمة في العالم "يمثل تأكيدا قاطعا وواضحا لا يقبل الجدل على الآثار بعيدة المدى لتغير المناخ، وعلى النطاق الواسع لالتزامات الدول، بموجب قانون حقوق الإنسان وما يتجاوزه، بالتحرك العاجل لوقف الضرر".

وأضاف أن هذا الرأي يُمثل أيضا دليلا على قوة "حركة طلاب جزر المحيط الهادئ الملهمة، والعديد من النشطاء الآخرين، الذين قادت مبادرتهم فانواتو ودول جزر المحيط الهادئ الأخرى إلى بدء عملية طلب هذا الرأي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ووفقا للقرار، يقع على عاتق الدول واجب "استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الأنشطة التي تُنفَّذ ضمن ولايتها القضائية أو سيطرتها من التسبب في ضرر جسيم للنظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة".

ووجد القرار أن إخفاق دولة ما في حماية النظام المناخي من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "قد يشكل فعلا غير مشروع دوليا يعزى إلى تلك الدولة"، وقد تتطلب عواقبه القانونية من الدول وقف الأنشطة الضارة، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، بما في ذلك من خلال التنظيم الفعال للقطاع الخاص، وتقديم تعويضات عن الأضرار المناخية.

وأوضح المفوض السامي أن هذا "الموقف القانوني التاريخي" يؤكد الدور المركزي لقانون حقوق الإنسان في معالجة العواقب المدمرة لأزمة المناخ، ويخلص إلى أن الأضرار المناخية - على الرغم من جميع تعقيداتها - "قابلة للمساءلة بموجب مبادئ القانون الدولي المألوفة".

وأضاف: "لقد قدمت المحكمة خارطة طريق للشعوب والحكومات للسعي إلى التغيير التحويلي والمساءلة التي نحتاجها في مكافحة تغير المناخ، الآن وفي المستقبل".

دعا السيد تورك الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة من خلال التشريعات، وتغيير السياسات، وتعبئة الموارد، والتعاون الدولي، "لمنع تفاقم أزمة المناخ، وفتح آفاق التعويضات المستحقة للمتضررين".

وأكد التزام مكتبه بالعمل مع الدول، والشركات، والمجتمع المدني، والشعوب في كل مكان، للدفع بحلول مناخية تراعي حقوق الإنسان. كما دعا السيد تورك الدول إلى مراعاة هذا الرأي في إجراءاتها المناخية المستقبلية، بما في ذلك ما يتعلق بمساهماتها الوطنية المحددة المستحقة في أيلول/ سبتمبر، والمفاوضات المقبلة في المؤتمر الثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المزمع عقده في البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.