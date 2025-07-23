السودان: الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية وسط تشديد القيود على الوصول الإنساني

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باندلاع اشتباكات يوم أمس الثلاثاء في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، ونقل عن مصادر محلية قولها إن مسلحين حاولوا الاستيلاء على المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: "مع تفاقم أزمة الجوع في السودان، لا تزال المدينة معزولة عن المساعدات الإنسانية، حيث تم إغلاق آخر طريق إمداد من ولاية شمال كردفان المجاورة".

وفي الأثناء، أشار إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية غرب دارفور تُهدد بعرقلة إيصال المساعدات، حيث أصبحت الطرق التي تربط العاصمة الجنينة بمورني وزالنجي في ولاية وسط دارفور "غير سالكة".

وقال السيد دوجاريك: "تستضيف هاتان المدينتان أعدادا كبيرة من النازحين. وقد حذر شركاؤنا في المجال الإنساني من أن استمرار هطول الأمطار قد يفاقم انقطاع الوصول إلى ولايتي وسط وجنوب دارفور، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين بشدة للمساعدة".

المطابخ المجتمعية توفر شريان حياة للجوعى

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المجتمعات النازحة والأسر المضيفة في بلدة طويلة بشمال دارفور قد اجتمعت معا لإنشاء مطابخ مجتمعية، وهي "تُطعم الآن آلاف الأشخاص الذين فروا من العنف في الفاشر".

وقال دوجاريك إن هذه المطابخ وفرت شريان حياة لمن لا يستطيعون الحصول على الطعام. "ومع ذلك، فإنها تواجه نقصا مزمنا وشديدا في التمويل. وتكافح العديد منها للبقاء قيد الخدمة، وبعضها معرض لخطر الإغلاق تماما بسبب نقص الموارد".

وذكّر السيد دوجاريك الصحفيين بخطة الأمم المتحدة وشركائها لزيادة كبيرة في الدعم المقدم لسكان طويلة، والتي تتطلب 120 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية يزداد تعقيدا بسبب نقاط التفتيش، والضرائب، وحواجز الطرق، والعقبات البيروقراطية التي تفرضها السلطات المحلية، بما في ذلك "اشتراط الحصول على مستويات متعددة من الموافقات لتوفير أبسط الخدمات للسكان".

وناشد المتحدث باسم الأمم المتحدة مجددا إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان، وتوفير المزيد من التمويل الدولي لتوسيع نطاق الاستجابة، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة، والوقف الفوري للأعمال العدائية.