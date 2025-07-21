سوريا - نزوح أكثر من 93 ألفا بسبب الأعمال العدائية في السويداء

وذكر المكتب الأممي في آخر تحديث له أن المجتمعات المحلية في السويداء تستضيف معظم النازحين في 15 مركز استقبال على الأقل. كما تم افتتاح حوالي 30 مأوى جماعيا في درعا.

ونقل عن الشركاء الميدانيين في جنوب سوريا أن هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في السويداء. وقد أفادت تقارير بأن عددا من المستشفيات والمراكز الصحية خرجت عن الخدمة.

وأوضح مكتب أوتشا أن البنية التحتية للمياه في السويداء تضررت بشدة، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لأكثر من أسبوع. كما أُبلِغ عن انقطاعات كبيرة في الكهرباء، بالإضافة إلى انقطاعات في إمدادات الغذاء وغيرها من الإمدادات.

وصول أول قافلة مساعدات

مع استمرار توتر الوضع الأمني وتقلبه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه يتواصل مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المتضررين من العنف.

وأفاد بوصول أول قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، يوم الأحد، إلى مدينة السويداء ومنطقة صلخد، حيث لجأ غالبية النازحين بحثا عن الأمان. وكانت القافلة مكونة من 32 شاحنة مساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى شركاء آخرين. وتقوم الفرق بإيصال المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية والوقود الضرورية للمتضررين، بحسب ما ذكره مكتب أوتشا.

ورحب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، بهذه الدفعة الأولى من المساعدات، معتبرا إياها خطوة أولى ملحة، لكنه أكد الحاجة إلى المزيد من الإغاثة، مشيرا إلى أن الفرق في البلاد وفي مقر الأمم المتحدة مُجهزة للتحرك قدر الإمكان.

تسهيل زيارة إلى السويداء

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها لإعداد قافلة أخرى من الإمدادات لإرسالها عبر الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي الوقت نفسه، يعمل المكتب مع الشركاء الإنسانيين والسلطات المؤقتة لتسهيل زيارة مباشرة إلى السويداء لتقييم الاحتياجات وتقديم المزيد من المساعدة عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. وفي محافظة درعا المجاورة، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها الغذاء والتغذية والرعاية الصحية والمياه والحماية وغيرها من المواد الأساسية للنازحين الجدد في مراكز الاستقبال.

وجدد مكتب أوتشا الدعوة إلى جميع الأطراف لحماية الأشخاص المحاصرين في أعمال العنف، بما في ذلك السماح لهم بحرية التنقل بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية.