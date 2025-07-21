أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية
أخبار الأمم المتحدة
منظور عالمي قصص إنسانية

اليمن – قلق أممي بالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، ودعوة لوقف الهجمات فورا

فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة في الحديدة القريبة من خزان صافر الذي كان يهدد بمخاطر بيئية. (أرشيف)
UNMHA
فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة في الحديدة القريبة من خزان صافر الذي كان يهدد بمخاطر بيئية. (أرشيف)

اليمن – قلق أممي بالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، ودعوة لوقف الهجمات فورا

السلم والأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الاثنين إن الغارات وقعت اليوم بينما كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدوريات في مواقع في الجزء الشمالي من الميناء.

وأعرب الأمين العام كذلك عن قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ينفذها الحوثيون ضد إسرائيل.

وحث غوتيريش كافة الأطراف المعنية على وقف جميع الهجمات فورا، مذكرا بأن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واجب التطبيق ويتعين على جميع الأطراف احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك الالتزامات باحترام وحماية البنية التحتية المدنية.

وقال الأمين العام إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، مجددا دعوته لجميع الأطراف المعنية لوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما كرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفيا.

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