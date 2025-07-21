اليمن – قلق أممي بالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، ودعوة لوقف الهجمات فورا

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الاثنين إن الغارات وقعت اليوم بينما كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدوريات في مواقع في الجزء الشمالي من الميناء.

وأعرب الأمين العام كذلك عن قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ينفذها الحوثيون ضد إسرائيل.

وحث غوتيريش كافة الأطراف المعنية على وقف جميع الهجمات فورا، مذكرا بأن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واجب التطبيق ويتعين على جميع الأطراف احترامه في جميع الأوقات، بما في ذلك الالتزامات باحترام وحماية البنية التحتية المدنية.

وقال الأمين العام إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، مجددا دعوته لجميع الأطراف المعنية لوقف جميع الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما كرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم ممن تحتجزهم سلطات الحوثيين تعسفيا.