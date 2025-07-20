إعلان مبادئ في الدوحة يمهد الطريق لسلام دائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وأشاد الأمين العام في - بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك - بهذه الخطوة المهمة، التي قال إنها تفتح مسارا نحو سلام وأمن دائمين وعودة النازحين واللاجئين.

وحث الأمين العام كافة الأطراف على ضمان التنفيذ السريع للالتزامات المتعهد بها، معربا عن تقديره لدولة قطر لتسهيلها هذه العملية. وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين.

بدوره، قال السيد برونو ليماركيز، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "يُشكل هذا الإعلان الهام تحولا نحو تخفيف حدة التوترات وحماية المدنيين المتضررين بشدة من النزاع. نُثني على الالتزامات التي تم التعهد بها وندعو إلى تنفيذها في الوقت المناسب وبحسن نية".