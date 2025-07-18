غزة: الأعمال العدائية تسفر عن مزيد من الوفيات والنزوح

وذكر المكتب الأممي في آخر تحديث له عن الوضع أن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الجمعة أمر إخلاء آخر، هذه المرة لأجزاء من شمال غزة.

وأفاد مكتب أوتشا بأنه يستمر في تلقي تقارير مقلقة للغاية عن إدخال أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية إلى مستشفيات لا تتوفر فيها موارد كافية لعلاجهم.

أزمة الوقود تتفاقم

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن أزمة الطاقة في غزة تزداد عمقا، على الرغم من استئناف واردات محدودة من الوقود، منبها إلى أن الكميات الصغيرة التي تدخل القطاع – رغم أهميتها الحيوية للاستمرارية – تظل عند مستويات أقل مما كان يمكن استخراجه سابقا من الاحتياطيات الداخلية المتناقصة، والتي استُنفدت بالكامل الآن.

وقد تسبب نفاد الوقود في توقف عمليات جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما اضطرت آبار مياه إضافية إلى الإغلاق، خاصة في دير البلح. وبينما تقلصت أو توقفت خدمات صحية معينة – بما في ذلك غسيل الكلى – يمكن أن تستمر أخرى لبضعة أيام أخرى قبل أن تضطر هي أيضا إلى التوقف.

وأوضح المكتب الأممي أنه مع كل يوم يمر، يقل نصيب الناس من المياه النظيفة والرعاية الصحية، ويزداد فيضان مياه الصرف الصحي في الطوابق الأرضية.

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ومنذ استئناف دخول إمدادات الوقود المحدودة في 9 تموز/يوليو، تمكنت الأمم المتحدة من إرسال ما يزيد قليلا عن 600 ألف لتر من الديزل إلى كرم أبو سالم. وبالأمس، ولأول مرة، تمكنت الأمم المتحدة أيضا من إرسال 35 ألف لتر من البنزين الذي تشتد الحاجة إليه.

أوضح مكتب أوتشا أن هذه الكميات محدودة "لأن السلطات الإسرائيلية سمحت بمرور 14 شاحنة فقط خلال الأسبوع الماضي".

وللحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، أكد مكتب أوتشا أن هناك حاجة إلى مئات الآلاف من لترات الوقود كل يوم، مشيرا إلى أن الوقود المحدود الذي يدخل حاليا يُخصص بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، وكذلك لتشغيل المركبات.

التحركات الإنسانية داخل غزة مقيدة

في غضون ذلك، ذكر مكتب أوتشا أن التحركات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيدة. وبالأمس، تم تسهيل سبع من أصل 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع السلطات الإسرائيلية، مما سمح للفرق الإنسانية باستعادة بعض الوقود، وجمع بعض المياه، ونقل المولدات، وتوفير الإمدادات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي، ونقل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

ومع ذلك، تم رفض المحاولات الست المتبقية بشكل مباشر أو تمت الموافقة عليها مبدئيا ثم واجهت عوائق على الأرض.

دعوة إلى رفع الحظر على وسائل الإعلام الدولية

من ناحية أخرى، شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني على ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول وسائل الإعلام الدولية الى غزة.

وقال في منشور على موقع إكس: "650 يوما من الفظائع بحق المدنيين دون السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية. قُتل أكثر من 200 صحفي فلسطيني. يُغذي حظر وسائل الإعلام حملات التضليل التي تُشكك في البيانات والروايات المباشرة من شهود العيان والمنظمات الإنسانية الدولية. يجب رفع حظر وسائل الإعلام".