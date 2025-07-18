غوتيريش: إرث مانديلا دعوة متجددة للعدالة والكرامة الإنسانية

وأضاف أنطونيو غوتيريش أن حياة نيلسون مانديلا – أو ماديبا مثلما كان يسمى في بلده – كانت انتصارا لروح الإنسان، وإرثه هو دعوة لإحياء التزامنا العالمي بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 تموز/يوليه اليوم الدولي لنيلسون مانديلا اعترافا بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في ثقافة السلام والحرية.

وقال الأمين العام إن موضوع هذا العام يذكرنا بأننا جميعا لدينا القدرة على التخلص من الفقر واللامساواة، مشيرا إلى أن مانديلا كان يؤمن بقوة العمل الجماعي والشعبي. "وكان يعلم أن الناس العاديين قادرون على تغيير مسار التاريخ، وأن التغيير الدائم لا يبدأ في العواصم ومجالس الإدارة، بل في الأحياء والمجتمعات المحلية".

وأضاف الأمين العام أن حياة مانديلا الحافلة بالخدمة والإنجازات لا تزال تشكل مصدر إلهام للجهود التي نبذلها في الأمم المتحدة ونحن نحتفل بـ الذكرى الثمانين لإنشائها.

جائزة نيلسون مانديلا

وشهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد فعالية لإحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا كُرّم خلالها الفائزان بـ جائزة نلسون روليهلاهلا مانديلا لعام 2025 وهما السيدة برندا رينولدز، من أمة السولتُو في كندا، والسيد كينيدي أوديْدي من كينيا.

تُعد جائزة نيلسون روليهلاهلا مانديلا من الأمم المتحدة تكريما للمسيرة النضالية لمن أفنوا أعمارهم في خدمة البشرية، مسترشدين بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتعبيرًا عن الوفاء لإرث مانديلا الفريد في المصالحة والتحول السياسي والتحول الاجتماعي. وتُمنح الجائزة كل خمس سنوات، وكانت دورتها الأولى في عام 2015.

كما أقيمت فعالية التطوع السنوية في مدينة نيويورك تكريما لمانديلا هذا العام في جزيرة قوفيرنيرز (Governors Island) في ميناء نيويورك.