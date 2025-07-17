الأمين العام يفيد بإحراز تقدم في مباحثات قبرص ويحث على تنفيذ إجراءات بناء الثقة

وتحدث الأمين العام إلى الصحفيين في نيويورك، اليوم الخميس، عقب استضافته زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس كريستودوليدس والزعيم القبرصي التركي أرسين تتار في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ووصف الأمين العام المناقشات التي جرت اليوم بأنها كانت بناءة، مشيرا إلى أن الزعيمين استعرضا التقدم المحرز في المبادرات الست التي اتفقا عليها في آذار/مارس بشأن بناء الثقة. وتشمل الإجراءات الستة إنشاء لجنة فنية معنية بالشباب، ومبادرات حول البيئة وتغير المناخ، وترميم المقابر، واتفاق بشأن إزالة الألغام سيوقع بمجرد تحديد التفاصيل الفنية النهائية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "المناقشات ستستمر بشأن النقطتين المتبقيتين"، في إشارة إلى فتح أربع نقاط عبور والطاقة الشمسية في المنطقة العازلة.

مبادرات جديدة

بالإضافة إلى ذلك، توصل الزعيمان إلى تفاهم مشترك بشأن مبادرات جديدة، تشمل هيئة استشارية لإشراك المجتمع المدني، وتبادل القطع الأثرية الثقافية، وتحسين مراقبة جودة الهواء، ومعالجة تلوث البلاستيك الدقيق. وقال غوتيريش: "من الأهمية بمكان تنفيذ جميع هذه المبادرات في أقرب وقت ممكن لصالح جميع القبارصة."

كما أكد الأمين العام أنه سيلتقي بالزعيمين، مرة أخرى، خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر. ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي آخر بنفس الشكل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الأمين العام إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به "ومن المهم التفكير فيما يمكن أن يعنيه المستقبل لجميع القبارصة". وأضاف: "لكن هذه الخطوات تظهر بوضوح التزاما بمواصلة الحوار حول سبل المضي قدما والعمل على مبادرات تفيد جميع القبارصة."

دعم الحوار

تضطلع الأمم المتحدة بدور محوري في الجهود المبذولة نحو تسوية شاملة ومقبولة للطرفين للقضية القبرصية، بدعم الحوار بين زعيمي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

وبينما لم يتم العثور على أرضية مشتركة كافية للسماح باستئناف المفاوضات الرسمية، فإن التفاعل نحو تحقيق هذا الهدف مستمر – بما في ذلك الاجتماعات غير الرسمية التي يعقدها الأمين العام وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تظل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونفيسيب)، المنتشرة منذ عام 1964، موجودة على الأرض، وتساعد في الحفاظ على الاستقرار في أنحاء الجزيرة.