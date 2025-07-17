الأمم المتحدة: سوريا تواجه حلقة أخرى من العنف تعرض الانتقال السياسي السلمي للخطر

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، بطلب من سوريا في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضيها. وقد أيدت الجزائر والصومال عقد الاجتماع.

وفي إحاطته أمام الاجتماع، أشار خياري إلى تطور عمليات الاختطاف المتبادلة في محافظة السويداء - ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا - إلى اشتباكات مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات مسلحة درزية محلية، ثم نشر السلطات السورية قوات أمنية بهدف وقف الاشتباكات، وما تلا ذلك من قتال أسفر عن سقوط مئات الضحايا في صفوف قوات الأمن التابعة لدمشق والمقاتلين الدروز.

ونقل خياري عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين المحاصرين في خضم العنف المستمر يواجهون مخاطر جسيمة، مع نزوح أعداد كبيرة وتقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية.

وقال المسؤول الأممي: "أكرر إدانة الأمين العام القاطعة لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع الأعمال التي تؤجج التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد 14 عاما من الصراع الوحشي".

وأفاد بأنه أحيط علما ببيان مكتب الرئاسة السورية الذي يدين الانتهاكات ويلتزم بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مناشدا السلطات السورية "ضمان شفافية هذا التحقيق وتوافقه مع المعايير الدولية، وسرعة إنجازه".

وحث جميع الأطراف على الحرص الدائم على حماية المدنيين، بما في ذلك السماح لهم بالتنقل بحرية بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية، فضلا عن حماية البنية التحتية.

UN Photo/Eskinder Debebe

الغارات الإسرائيلية

وأشار المسؤول الأممي أيضا إلى تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي السورية مبررة ذلك بالانتهاكات ضد المجتمع الدرزي وتعهدها بحمايتهم. وكرر خياري إدانة الأمين العام للغارات الجوية التصعيدية الإسرائيلية بما في ذلك على السويداء ودرعا ووسط العاصمة دمشق.

وقال: "بالإضافة إلى انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، تقوض أفعال إسرائيل الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تعيش بسلام مع نفسها ومع المنطقة، وتزيد من زعزعة استقرارها في وقت حساس".

وشدد على ضرورة التزام كل من إسرائيل وسوريا ببنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 للحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويضه وتقويض استقرار الجولان.

مصالحة حقيقية

ورغم الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في السويداء، حذر خياري من أن الوضع على الأرض متقلب، مشيرا إلى تقارير مقلقة عن تجدد العنف في بعض المناطق، والذي يبدو أنه يستهدف التجمعات البدوية بعد انسحاب قوات الأمن التابعة لدمشق.

وشدد المسؤول الأممي على أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في السويداء، بل في سوريا ما بعد الأسد، إلا من خلال مصالحة حقيقية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري المتنوع. أحث جميع الأطراف السورية المعنية على الالتزام بالحوار".

وكرر دعوة مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015).

وقال إن هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم جميعا، وأن تمكنهم من تحديد مستقبلهم بسلام واستقلالية وديمقراطية، مضيفا: "عندها فقط، يمكن لسوريا أن تخرج حقا من إرث الصراع وتحتضن مستقبلا سلميا".

سوريا

المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك شكر المجلس على سرعة الاستجابة لطلب بلاده بعقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات ما وصفه بـ "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على بلاده.

وقال إن بلاده تدين بأشد العبارات "هذا الاعتداء السافر"، الذي قال إنه "يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لسيادة دولة عضو في المنظمة".

كما أعلن رفض بلاده القاطع "للذرائع التي تسوقها السلطات الإسرائيلية لتبرير هذه الأفعال العدوانية"، واصفا هذه الممارسات بأنها "ليست سوى امتداد لسياسات الاحتلال الممنهجة الرامية إلى تقويض استقرار سوريا وجرها إلى ساحة الصراع".

ونبه المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف بشكل مباشر إلى عرقلة جهود الدولة السورية في بسط الأمن والاستقرار واحتواء التوترات الداخلية بالنهج الوطني.

وطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وحث المجتمع الدولي على التصدي "لهذا التهديد الخطير للسلم والامن الدوليين ولوحدة وسلامة الأراضي السورية".

وشدد على ضرورة بذل الجهود الفورية لوقف تلك الاعتداءات ومنع تكرارها وإلزام إسرائيل بسحب قواتها من الأماكن التي توغلت فيها وإنهاء احتلالها للجولان.

وبشأن "الأحداث المؤلمة" التي شهدتها محافظة السويداء، قال السفير السوري إن مؤسسات الدولة بادرت بالاستجابة السريعة للتوترات التي اندلعت في المنطقة وتدخلت لفض الاشتباك وحماية المدنيين وفرض الأمن والاستقرار، وذلك بالاتفاق مع الأعيان والوجهاء من أبناء المحافظة. لكنه قال إن الاعتداءات الإسرائيلية قوضت تلك الجهود وفاقمت الأوضاع "وبدت فيها إسرائيل تشن حربا مفتوحة على سوريا".

وأكد أن بلاده لن تتردد في أداء واجبها تجاه جميع مواطنيها، لا سيما في ظل ما وصفها بالتحديات المتراكمة الناجمة عن الفوضى الأمنية وحالة انفلات السلاح التي خلّفها النظام البائد، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل جهودها الحثيثة لبسط سيادة القانون على كامل الجغرافيا الوطنية، وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأكد أن بلاده "عاقدة العزم على عدم العودة إلى الوراء".

إسرائيل

نائب الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة بريت جوناثان ميلر وصف عقد الاجتماع بأنه "خطوة ذات دوافع سياسية لإدانة دولة إسرائيل".

وأضاف أن الأشهر الستة الماضية شهدت عودة للعنف الموجه ضد الفئات الأكثر ضعفا في سوريا. وتابع قائلا: "في اليومين الماضيين، شهدنا موجة جديدة من العنف تُطلق ضد مجتمع الدروز في جنوب سوريا، وهي منطقة قريبة من الحدود الشمالية لإسرائيل". وشدد على ضرورة أن يتوقف هذا العنف فورا وأن تتم محاسبة المسؤولين.

وأضاف قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُذبح إخواننا وأخواتنا المقربون. هذا الواجب الأخلاقي منصوص عليه كقانون سابق في المدونة القانونية الإسرائيلية، ولهذا السبب تحديدا نفذت إسرائيل هذه الضربات الدقيقة".

وقال السفير الإسرائيلي إن بلاده لا تسعى إلى إقحام نفسها في السياسة الداخلية السورية، مشيرا إلى أن مصالح بلاده "محدودة وواضحة ومشروعة. نسعى إلى الحفاظ على استقرار إقليمي على حدودنا الشمالية".

وأوضح أن بلاده ملتزمة بحماية حياة وكرامة الدروز في سوريا الذين قال إنهم يتم استهدافهم لمجرد هويتهم.

يمكنكم متابعة البث الحي للاجتماع (بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية) في الفيديو أدناه.