سوريا: الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين مع نزوح ألفي عائلة في السويداء

وقالت ستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العائلات النازحة تقيم حاليا في 12 موقعا جماعيا، مضيفة أن "العديد منها غير قادرة على العودة إلى ديارها بسبب الأضرار أو النهب أو تدمير مساكنها".

وحثت السيدة تريمبليه - في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، اليوم الخميس - جميع الأطراف على حماية الأشخاص المحاصرين في أعمال العنف، "بما في ذلك السماح لهم بالتنقل بحرية بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية".

ودعت قوات الأمن إلى ضرورة احترام قواعد ومعايير القانون الدولي المعمول بها في جميع عملياتها.

وقالت السيدة تريمبليه إن النظام الصحي في السويداء لا يزال يعاني من ضغط شديد، وأن المستشفيات في محافظة درعا المجاورة تعاني أيضا من ضغوط هائلة. وقالت إن المرافق الصحية في المنطقة تعمل "بدون كهرباء وتواجه نقصا حادا في الإمدادات، مع نقل بعض المرضى إلى دمشق".

وأشارت إلى تقارير تفيد بمقتل طبيبين على الأقل من السويداء خلال الاشتباكات الأخيرة، "واستخدام الجماعات المسلحة بعض المرافق الصحية مما يعرض المرضى والموظفين للخطر".

الأمم المتحدة تحشد الجهود

وقالت السيدة تريمبليه إن الأمم المتحدة وشركاءها يحشدون جهودهم لتقديم المساعدة الإنسانية وتقييم الاحتياجات حسب ما تسمح به الظروف الأمنية، وأضافت: "نحن نتواصل أيضا مع السلطات الانتقالية لتسهيل الوصول".

بالإضافة إلى ذلك، أرسلت منظمة الصحة العالمية 35 مجموعة من معدات جراحة صدمات الرضوح والطوارئ، تكفي لـ 1,750 تدخلا طبيا، لكن الكثير منها لا يمكن إيصاله بسبب القيود المفروضة. وأضافت السيدة تريمبليه أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة حشدت أيضا إمدادات طبية لإرسالها إلى المنطقة.

جلسة طارئة لمجلس الأمن

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك لبحث تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء. وسيستمع المجلس إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري.

يمكنكم متابعة البث الحي للاجتماع (بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية) في الفيديو أدناه.