اليونيفيل: ضربات إسرائيلية في البقاع ومطالبات بالالتزام بوقف الأعمال العدائية

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بشن إسرائيل ضربات جوية يُزعم أنها استهدفت مواقع لحزب الله في سهل البقاع شرق بيروت، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وأضاف أن قوات اليونيفيل عثرت يوم أمس الاثنين على مخبأين للأسلحة غير المصرح بها في منطقة عملياتها، أحدهما يحتوي على لفائف أسلاك تفجير والآخر على قذائف هاون وألغام مضادة للأفراد. "وكما هي الممارسة المعتادة، تم تسليم هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة اللبنانية للتخلص منها".

وحث دوجاريك الأطراف، مرة أخرى، على الالتزام بوقف الأعمال العدائية والامتناع عن أي أنشطة قد تعرض المدنيين للخطر. وقال إن قوات اليونيفيل ملتزمة بمراقبة الانتهاكات للقرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية، وبدعم الأطراف في الوفاء بمسؤولياتهم بموجب هذا القرار.