سوريا: الأمين العام يدين العنف في السويداء ويدعو لخفض التصعيد

وأبدى الأمين العام قلقا إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل عشوائية للمدنيين، والتحريض الطائفي، ونهب الممتلكات الخاصة. وأدان الأمين العام جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وخاصة الأعمال التي تهدد بإذكاء التوترات الطائفية.

وحث الأمين العام السلطات المؤقتة والقادة المحليين على خفض التصعيد فورا، وحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، ومنع المزيد من التحريض. وحث كذلك السلطات المؤقتة على التحقيق بشفافية وعلانية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.

وأعرب الأمين العام عن القلق أيضا إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن انتهاك استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد على ضرورة دعم انتقال سياسي ذي مصداقية ومنظم وشامل في سوريا بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن نائبة المبعوث الخاص لسوريا، نجاة رشدي، موجودة حاليا في سوريا وتدعو إلى خفض التصعيد والحوار بين السلطات المؤقتة والجهات الفاعلة المحلية، مضيفا أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، يرسل الرسائل ذاتها.

على الصعيد الإنساني أيضا، تفيد التقارير الواردة من شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في السويداء بأن الخدمات الطبية منهكة، وأن الأسواق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم قد تعطلت.

ولا تزال عمليات المساعدات الأممية معلقة في المناطق المتضررة، حيث تعطلت حركة التنقل على الطرق الرئيسية – لكن ستيفان دوجاريك قال إن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة حالما يسمح الوضع بذلك.

© UNICEF/Muhannad Al-Asadi

لجنة التحقيق الأممية تحث على حماية المدنيين

على صعيد ذي صلة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتجدد للعنف في السويداء، وذكّرت بأن الحكومة السورية المؤقتة "تتحمّل المسؤولية عن ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأفراد، وحمايتها وإعمالها، بطريقة خالية من أي شكل من أشكال التمييز".

وقد أفادت تقارير بأن أحداث العنف الأخيرة في محافظة السويداء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 100 شخص آخر، وسط تقارير تشير إلى حصيلة أكبر من ذلك.

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى وقف العنف فورا، وخفض التصعيد من خلال الحوار، وضمان حماية المدنيين الفارين، وتوفير ممرات آمنة وفرص الوصول إلى الدعم الإنساني.

وأشارت اللجنة إلى أن العنف الدائر في المحافظة تصاعد بشكل كبير بين قوات من عشائر البدو في السويداء وجماعة مسلّحة محلية تضم أعضاء من الطائفة الدرزية، ما أدى إلى انتشار قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة المؤقتة، "ونتج عن ذلك سلسلة من الضربات الجوية التي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها".

وفي هذا السياق، أبدت اللجنة قلقا بالغا أيضا بشأن التقارير المتعلقة بالضربات الجوية الإسرائيلية في المنطقة، محذّرة من أن أي تدخل من دولة ثالثة "قد يؤدي إلى توسيع رقعة النزاع، ومشاركة مزيد من الجهات الفاعلة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب السوري".

ونقلت اللجنة عن سكان محليين إبلاغهم عن حالات قتل واختطاف، "إضافة إلى إحراق ونهب منازل، وتصاعد خطاب التحريض والكراهية"، سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، فيما أفادت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بمقتل ما لا يقل عن 18 جنديا.

وأكدت اللجنة أنها تجري حاليا تحقيقا حول مزاعم الانتهاكات والاعتداءات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق هذه الأحداث، مضيفة أنها سترفع تقريرا بهذا الشأن في الوقت المناسب.

حرائق اللاذقية

UNOCHA/ Ali Haj Suleiman

في غضون ذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة في محافظة اللاذقية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وفقا للمكتب الأممي، تمت السيطرة على الحرائق إلى حد كبير، على الرغم من استمرار اندلاع حرائق متفرقة. وتم تهجير أكثر من 1,100 شخص وتأثر أكثر من 14,000 شخص بشكل عام، مع تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وتقدم وكالات الأمم المتحدة - جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الشريكة والهلال الأحمر العربي السوري - مجموعة من أشكال الدعم، تشمل فرقا متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية؛ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وصهاريج، وغيرها من الأدوات المنزلية الأساسية؛ وكذلك الخبز وحصص غذائية جاهزة للأكل؛ ومياه نظيفة؛ والمساعدة في إعادة تأهيل المدارس المتضررة.