سوريا: الأمم المتحدة تبدي قلقا بالغا إزاء أعمال العنف في السويداء

وحثت السيدة رشدي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، السلطات الانتقالية والجهات المعنية المحلية على اتخاذ خطوات فورية "لحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، ومنع التحريض".

وشددت نائبة المبعوث الخاص على الحاجة المُلحة إلى إدماج حقيقي في البلاد، وبناء الثقة، والحوار الهادف "للمضي قدما في عملية انتقال سياسي موثوق وشامل في سوريا، قائم على مبادئ الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية".