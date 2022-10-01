الأمين العام يعرب عن امتنانه للسلطات الإيرانية للسماح لزميلنا السابق باقر نمازي بمغادرة البلاد لتلقي العلاج
حقوق الإنسان
أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن امتنانه للسماح لزميلنا السابق باقر نمازي- وذلك في أعقاب نداءاته لرئيس جمهورية إيران الإسلامية، بمغادرة إيران لتلقي العلاج الطبي في الخارج.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، أعرب السيد أنطونيو غوتيريش عن سروره أيضا لدى علمه بأن نجل باقر نمازي، سياماك نمازي، قد أطلق سراحه من الاحتجاز.
وقال في البيان: "سنواصل العمل مع السلطات الإيرانية بشأن مجموعة من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع الإقليمي والتنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها."