موئل الأمم المتحدة وسفارة اليابان في بيروت يختتمان مشروع إعادة تأهيل المباني التراثية بعد انفجار المرفأ

ينفذ برنامج الموئل مشروع "دعم إعادة تأهيل وإعمار المناطق الحضرية الأكثر ضعفا في بيروت والمتأثرة بانفجار المرفأ" بتمويل من الحكومة اليابانية بمبلغ قدره 2.16 مليون دولار أمريكي، إذ تمّ إنجاز أعمال التأهيل في مجمّع الرميل بالشراكة مع جمعية Live Love Lebanon.

وجرى اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" إذ أعيد تأهيل تسعة من المباني المتضررة بشدة وتدعيم وتقوية مبنيين آخرين. كما تم ترميم المرافق العامة داخل المجمع مما يتيح زيادة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية داخل المدينة.

UN Habitat محافظ بيروت القاضي مروان عبود - خلال حفل اختتام مشروع مجموعة الرميل

خلال الحفل، قال محافظ مدينة بيروت مروان عبود: "سيظل هذا المشروع المموّل من حكومة اليابان والمنفّذ من قبل UN-Habitat في مدينة بيروت عالقا في ذاكرتي وسأتذكره دوما، إذ اعتمد نهج متكامل وشامل وبالتالي كان تنفيذه متقن مما ترك تأثيرا ملحوظا جدا على مختلف الجوانب. ونأمل في أن تتاح الفرصة لكافة المباني في بيروت وخاصّة التراثية منها، لكي يعاد تأهيلها بالشكل المناسب فتعيد رونق الحياة للمدينة."

UN Habitat رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني - خلال الحفل الختامي لكتلة الرميل

من جانبه، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني قال: "في الوقت الذي نحتفل فيه اليوم بوضع اللمسات الأخيرة على الأعمال داخل مجمع الرميل، لا يسعنا إلا أن نأمل في رؤية مدينة بيروت تعود إلى الحياة بالكامل بعد انفجار المرفأ المدمر. ونشكر جميع المانحين على مساهماتهم السخية ودعمهم لإعادة مدينة بيروت إلى ما كانت عليه من قبل، ونأمل في أن نتمكن من بناء مدينة أفضل في السنوات القادمة".

UN Habitat سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو خلال حفل اختتام مشروع مجموعة الرميل

بدوره، سفير اليابان في لبنان، تاكيشي أوكوبو، قال:"كل مبادرة لإعادة الإعمار هي خطوة أقرب نحو التعافي، وهذا المشروع الذي تم تمويله عبر اليابان هو خير دليل على ذلك. بعد تعرضها لاثنين من أكبر الانفجارات في التاريخ الحديث، كانت الحكومة اليابانية من بين المستجيبين الأوائل لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار عبر عدة قطاعات حيوية. واليوم لا تزال اليابان ملتزمة بتخصيص الموارد لدعم المشاريع التي تدفع باتجاه التنمية الشاملة للبنان والتي تسهم في التخفيف من عبء المصاعب على المجتمعات الأكثر حرمانا في جميع أنحاء البلاد."

UN Habitat تينا كريستيانسن مديرة البرنامج القطري لموئل الأمم المتحدة في لبنان - خلال الحفل الختامي لكتلة الرميل

ومن ناحيتها، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في لبنان، تاينا كريستيانسن، قالت: "لقد مر أكثر من عامين على انفجار مرفأ بيروت حيث تدمر هذا الحي الجميل في ثوانٍ معدودة. وبفضل التمويل الكريم من حكومة اليابان والجهود المبذولة من شركائنا المنفذين، نقف اليوم ضمن مجمّع سكني "أعيد بناؤه بشكل أفضل"، الأمر الذي يشكّل نموذجا مثاليا عن التعافي الحضري".

وختمت قائلة: "على الرغم من أن الطريق طويل نحو التعافي الحضري إلا أننا كبرنامج للمستوطنات البشرية، ملتزمون بجعل مدينة بيروت مدينة أفضل للجميع".

UN Habitat الحفل الختامي لمشروع إعادة تأهيل المباني التراثية في مجمع البرميل

ومن خلال نهج متعدد القطاعات، شمل المشروع تدخلات متعددة، بما في ذلك:

إعادة تأهيل 11 مبنى من المباني التراثية (تمت إعادة تأهيل 9 منها بالكامل وتم تدعيم وتقوية 2 منها) مع ترميم المرافق العامة الرئيسية في مجمع الرميل بالشراكة مع Live Love Lebanon.

إعادة تأهيل 3 أزقة في حي مرعش في بلدية برج حمود.

تحسين سبل العيش من خلال أنشطة النقد مقابل العمل بدعم من اللجنة اليابانية لأطفال فلسطين (Committee or the Children of Palestine, Japan) (CCP).

تقديم الدعم في إطار الخدمات البلدية من خلال تجهيز مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا.

تطوير حدائق لزيزا ووليم حاوي بدعم من رشة خير.

رفع مستوى الوعي حول فيروس كورونا وتركيب محطّات لغسيل اليدين بدعم من منظمة التعاون بين الشعوب (PARC Interpeoples' Cooperation, PARCIC).

حول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)

يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة حول العالم، ويقدم الدعم لسكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. ومن خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج ذات التأثير العالي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول هادفة في الوقت المناسب. وتتضمن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 هدفا محدّدا بشأن المدن، الهدف 11 - جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.