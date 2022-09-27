اجتماع مجموعة العشرين: الفاو تؤكد أن الرقمنة تتيح فرصة كبيرة للنساء والشباب في المناطق الريفية

في حدث جانبي بعنوان "المنتدى العالمي حول التحول الزراعي الرقمي في تسريع ريادة المرأة والشباب" استضافته الحكومة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، شدد المدير العام على أن التحول الرقمي يتيح فرصة مهمة "لتسريع فرص الأعمال التجارية للنساء والشباب عبر أنظمة الأغذية الزراعية، لاتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على الجوع والفقر"، مضيفاً أن الحلول الرقمية يمكن أن تساعد العالم "على التعافي معا، بسرعة أقوى وبشكل أذكى وأكثر اخضرارا لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدامين."

وقال السيد شو إن تطوير مجتمعات ريفية ماهرة رقمياً حجر الزاوية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنه يسمح بتنويع الدخل ويمكن أن يفتح فرص العمل داخل المزارع وخارجها، وكذلك فرص للأعمال التجارية للأجيال الجديدة.

وتقول الفاو إن التقنيات الرقمية تعتبر مناسبة بشكل خاص لمساعدة أنظمة الأغذية الزراعية في العالم على تلبية الطلب المتزايد على أغذية آمنة ومغذية، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل، والمساهمة في نمو ذي جودة إنتاجية أعلى وضمان الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة.

استهداف أفضل

يستطيع صغار المزارعين الحصول اليوم على بيانات آنية عن التربة والمناخ والري والآفات والأمراض، فضلاً عن أسعار السوق، بفضل الهواتف المحمولة. كما أنها تتيح الوصول إلى القروض والعملاء وموردي المدخلات للمعاملات التجارية حتى على نطاق صغير.

UNCDF/Philip Hatcher-Moore

وأشار شو إلى أن "الشباب هم الأقدر على الاكتساب المعرفة اللازمة لاستيعاب التقنيات الجديدة، وجعل سلاسل القيمة الزراعية أكثر ذكاءً من الناحية التقنية، وقيادة التحول الرقمي في المناطق الريفية."

وقال المدير العام إن النساء والشباب غالباً ما يكونون أول من يعاني من تداعيات العقبات التنظيمية، وقضايا القدرة على تحمل التكاليف، والمشاكل الهيكلية التي تحد من وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التقنيات الرقمية وفرص الأعمال والتنمية التي يحفزونها. وأضاف: "ينبغي أن يكونوا من بين المستفيدين الرئيسيين من جهودنا وإجراءاتنا للتعافي."

وهذا يعني مبادرات لمكافحة الفجوة الرقمية بين الجنسين، وهي فجوة كبيرة ومتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تحرز الرقمنة في أنظمة الأغذية الزراعية تقدما ملحوظا.

نقل المعرفة

وتعتبر المنافع العامة الرقمية في صميم أعمال الفاو وهي مصممة لاستخدام نماذج مبتكرة لنقل المعرفة من منصات البيانات وقواعد الأدلة إلى الميدان.

قال المدير العام إنه، بمساندة الشركاء، يمكن للفاو المساعدة في توفير بيانات ونماذج أفضل وتقديم خدمات أكثر استهدافاً لشركاء القطاعين العام والخاص لزيادة الشمول والمرونة والتكيف.

وشدد السيد شو على أهمية الإجراءات التعاونية والجماعية والشاملة التي تسخر العلم والابتكار، وكذلك النظام البيئي التنظيمي المتوازن الذي يعزز زيادة الفرص للأعمال الصغيرة، وأضاف: "من الممكن أن تكون التقنيات الرقمية القوة الدافعة للمستقبل."