كندا تستعد لإعصار فيونا بعد أسبوع من هبوب الرياح والأمطار في منطقة البحر الكاريبي

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) كلير نوليس: "من المتوقع أن يؤثر إعصار فيونا على أجزاء من كندا الأطلسية بوصفه عاصفة بقوة إعصار ... من المحتمل حدوث آثار كبيرة من الرياح العاتية وعرام العواصف والأمطار الغزيرة".

أمواج خطيرة

وأشارت وكالة الأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع حدوث تيارات "أمواج متكسرة خطيرة" في الأيام القليلة المقبلة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة وجزر الباهاما وبرمودا والساحل الشرقي لكندا.

وبحسب ما ورد نُسبت خمس حالات وفاة على الأقل إلى الإعصار الذي ضرب جزيرة بورتوريكو يوم الأحد الماضي. أفادت وكالات الإغاثة بهطول أمطار غزيرة وأضرار جسيمة بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي والانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة وخطوط الكهرباء التي جعلت الطرق غير سالكة وتسببت في انهيار جسر في منطقة جبلية.

"(في) بورتوريكو، أكثر من 40 في المائة من الجزيرة كانت مغطاة بـ 15 بوصة من الأمطار، أي 380 ملم"، كما قالت السيدة نوليس، مضيفة أن "هناك حدا أقصى يبلغ 32 بوصة، أي 800 ملم في 48 ساعة في بعض الأجزاء. أعني أن هذه كميات هائلة من المطر".

دمار وضعف مزمن

في غضون ذلك، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن إعصار فيونا ضرب جزر تركس وكايكوس كإعصار من الفئة الثالثة يوم الثلاثاء، قبل أن يصطدم بجزر الباهاما ثم يتحول إلى برمودا"، كما أوضح ريجيس تشابمان، المدير القطري لمكتب برنامج الأغذية العالمي في منطقة البحر الكاريبي، متحدثا من بريدجتاون، بربادوس.

© UNICEF/Ricardo Rojas صبي يقف على جسر فوق نهر سانات في هيغوي، إحدى المقاطعات الأكثر تضررا عندما وصل إعصار فيونا إلى اليابسة في جمهورية الدومينيكان.

وأضاف أن أحدث التقييمات أشارت إلى أن الوضع "يمكن معالجته من قبل الحكومات المختلفة" لكنه سلط الضوء على الضعف المزمن للدول الجزرية الكاريبية المنخفضة، في مواجهة موسم الأعاصير السنوي.

البقاء في حالة تأهب

كان إعصار فيونا بمثابة تذكير بأن كل منطقة البحر الكاريبي يجب أن تظل مستعدة لمواجهة أي مستوى من التأثير من العواصف، وأن البلدان والأشخاص هنا في هذا الجزء من العالم يقضون، كما تعلمون، ما يقرب من نصف شهرهم، نوعًا ما على حافة السكين، ويتساءلون عما إذا كان هذا ما هو عليه عامهم."

يأتي الدمار الذي تسبب فيه إعصار فيونا في بورتوريكو بعد خمس سنوات من وقوع إعصار ماريا في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، حيث بلغ عدد القتلى الرسمي 65 شخصا. وهناك عدد غير معروف من القتلى الآخرين.

أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن إعصار ماريا كان من الفئة الرابعة عندما وصل إلى بورتوريكو باعتباره أقوى عاصفة تضرب الجزيرة منذ عام 1928 والأكثر تدميراً إلى حد بعيد. وانقطع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها ولم يعد إلى ما يزيد قليلاً عن نصف السكان بعد ثلاثة أشهر من الإعصار، كما تضررت إمدادات المياه وشبكات الاتصالات بشدة.

وفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، تسبب إعصار ماريا في أضرار بقيمة 90 مليار دولار في بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية، مما يجعله ثالث أكثر الأعاصير تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد كاترينا (2005) وهارفي (أيضا في عام 2017).