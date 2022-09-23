المنظمة الدولية للهجرة تساعد في إعادة توطين 20،000 لاجئ أفغاني في كندا

وأوضحت الوكالة الأممية التي تعنى بالنازحين واللاجئين، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن ثلاثمائة وسبعة وثلاثين شخصا، من بينهم 121 طفلاً، وصلوا إلى كندا بعد ظهر يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، برفقة ثلاثة مرافقين من المنظمة الدولية للهجرة.

مؤازرة المستضعفين للحصول على حياة كريمة

وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: "ما فتئت إعادة التوطين الآمنة والكريمة للاجئين على مستوى العالم جزءا أساسيا من عمل المنظمة الدولية للهجرة لأكثر من 70 عاما".

وأضاف: "نواصل العمل عن كثب مع حكومة كندا وغيرها لضمان توفير الفرصة لعشرات الآلاف من الأفغان المستضعفين لبدء حياتهم في بيئة آمنة وداعمة."

وقد شهدت شراكات المنظمة الدولية للهجرة طويلة الأمد مع حكومة كندا إعادة توطين اللاجئين السوريين والعراقيين في الماضي القريب.

وستواصل المنظمة التعاون مع شركائها على الصعيد العالمي لدعم التزام كندا بقبول ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ أفغاني.

دور المنظمة

بالإضافة إلى تنسيق رحلات إعادة التوطين، تساعد المنظمة الدولية للهجرة اللاجئين في عملية التقديم، وتوفر تقييمات صحية قبل المغادرة وجلسات توجيهية قبل المغادرة لإعدادهم لحياتهم الجديدة في كندا.

كما تسهل المنظمة الدولية للهجرة سفرهم إلى مجتمعاتهم المحلية الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

إلى جانب المجتمع الإنساني الأوسع، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة النازحين المستضعفين من أفغانستان، ولا سيما الأقليات العرقية والفئات المهمشة الأخرى، مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة والنساء والفتيات، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.