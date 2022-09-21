عاجل: الأمين العام يرحب بتبادل أكثر من 250 أسير حرب بين أوكرانيا وروسيا

وقال في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صدر مساء اليوم الأربعاء، إن "هذا ليس بالأمر الهين، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتخفيف المعاناة التي سببتها الحرب في أوكرانيا."

وفي بيانه، أشاد الأمين العام بجهود الطرفين.

وأكد أنه "سيواصل دعم أي جهود إضافية يمكن بذلها، بما في ذلك إجراء المزيد من التبادلات في إطار نهج "الجميع للجميع"."

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب.