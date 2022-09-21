الأمم المتحدة تعلن عن مجموعة من صانعي التغيير الشباب المؤثرين وتصنفهم قادة في مجال التنمية المستدامة

وكل عامين، يختار مكتب مبعوثة الأمين العام للشباب صناع التغيير الشباب الذين يتصدرون محاولات التصدي للقضايا الأكثر إلحاحا في العالم، والذين تحفز قيادتهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم اختيار المجموعة الحالية من القادة بعد دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات في وقت سابق من هذا العام، والتي نتج عنها أكثر من 5400 طلب من أكثر من 190 دولة. منذ إطلاقها في عام 2016، وصلت المبادرة إلى ملايين الشباب حول العالم.

ويتميز أعضاء مجموعة "القادة الشباب من أجل أهداف التنمية المستدامة" السبعة عشر بكونهم متنوعين ومن أصحاب الإنجازات الكبيرة، وتتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما، وينحدرون من مختلف أنحاء العالم ويعملون عبر جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والسلام والأمن.

من بينهم رائد فضاء طموح وشاعرة وحائز على ميدالية بارالمبية. ويتراوح البعض الآخر من الفنانين إلى رواد أعمال في مجال المناخ والمبتكرين في مجال التعليم.

وقالت جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب:

"يمثل القادة الشباب من أجل أهداف التنمية المستدامة لعام 2022 مجموعة متنوعة ومتقاطعة وملهمة من الشباب الذين يعكسون أفضل ما في النشاط الشبابي العالمي والمناصرة عندما يتعلق الأمر بتحدي الوضع الراهن وخلق عالم أفضل للجميع".

"حتى في خضم الجائحة المستمرة وأزمة المناخ وعدم الاستقرار العالمي، يُظهر هؤلاء الشباب مرونة هائلة وسعة حيلة وقيادة في إيجاد حلول مبتكرة لأكبر تحديات العالم".

مساحة آمنة للنساء

Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

في عام 2016، أسست رونيل كينغ، الناشطة في مجال العدالة بين الجنسين الحائزة على العديد من الجوائز، من بربادوس، وسم "ليف إِنْ لاغينغ" أو #LifeInLeggings. وفيما أنشئ الوسم كمساحة آمنة للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي للتعبير عن أنفسهن، فقد تطور ليصبح منظمة شعبية، حيث تم تمكين النساء، بفضل التضامن، من التحدث علانية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن حول تجاربهن.

وواصلت السيدة كينغ لعب دور رئيسي في مسيرة تضامن النساء "استعادة شوارعنا" Reclaim Our Streets، والبرلمان الوردي، الذي يسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في مساحات صنع القرار، والذي حصل على جائزة نيلسون مانديللا-غراسا ماشيل للابتكار لعام 2021 في فئة "إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات ونظم الحكم".

ومن بين الجوائز الأخرى التي حصلت عليها السيدة كينغ: جائزة بطل الشباب لعام 2017، وجائزة الملكة للقادة الشباب لعام 2018 من الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام، وجائزة القائد المستقبلي للجزيرة لعام 2022، وجائزة Ignite Caribbean 30 ضمن 30 صانع تغيير لعام 2022.

السباحة شاقة

Office of the Secretary-General's Envoy on Youth

مثّل جمال هيل الولايات المتحدة الأمريكية كسباح في ألعاب طوكيو 2020 البارالمبية، وحاز على الميدالية البرونزية. ويكرس نفسه لمساعدة الآخرين على تعلم السباحة، وخفض عدد الأشخاص الذين يغرقون كل عام.

يستخدم السيد هيل منصته العالمية لتوفير موارد تعليم السباحة والفرص والإلهام للملايين حول العالم، بما في ذلك الشباب من ذوي الإعاقة.

السيد هيل هو مؤسس مؤسسة السباحة الشاقة أو Swim Up Hill Foundation التي تركز على الوصول إلى المجتمعات الملونة ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الصعيدين الوطني والدولي والمعرضة لخطر الغرق. حتى الآن، أقامت المنظمة شراكات عبر الولايات المتحدة، بالإضافة إلى برامج دولية في كولومبيا والبرتغال وداخل بلدان في شمال أفريقيا.

الصحة والموضة وحقوق الإنسان

Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth

ميادة عادل طبيبة سودانية ومصممة أزياء ومدافعة عن حقوق المرأة للمساواة الصحية وناشطة في مجال حقوق اللاجئين. تقيم في فرنسا، وقد عملت على حملات تركز على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحديداً ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان ومالي.

تم اختيار السيدة عادل من قبل وزارة الخارجية الفرنسية لتمثيل الشباب السوداني في مؤتمر باريس للسودان عام 2021، وقد مثلت النساء السودانيات في منتدى جيل المساواة، حيث تناولت أهمية دمج اللاجئات في المجتمعات والمجتمعات في جميع أنحاء فرنسا.

تدعم منصة العدسة المكبرة المبدعة LaLoupeCreative الفنية، التي شاركت في تأسيسها السيدة عادل، الفنانين اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وتتيح لهم فرصة المشاركة في برنامج تدريبي يمكن أن يساعد في تطوير مهاراتهم وإنشاء "عيادات فنية".