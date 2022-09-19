قيرغيزستان وطاجيكستان: الأمين العام يدعو إلى الحوار و "وقف دائم لإطلاق النار"

وتلى دوجاريك بيانا نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال فيه الأمين العام إنه يتابع بقلق شديد تصاعد العنف العنف على طول الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، كما عبر عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، وقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم.

وقال البيان منسوب إلى المتحدث الرسمي: "إن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في إيجاد حل مستدام للنزاعات الحدودية، إذا طلبت الجانبان ذلك".

UN Photo/Mark Garten

وكان الأمين العام قد التقى في وقت سابق اليوم، في سياق لقاءاته على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، بوزير خارجية طاجيكستان السيد سراج الدين مهر الدين وناقشا التعاون بين الأمم المتحدة وطاجيكستان، بما في ذلك قضايا إدارة المياه، والتطورات الإقليمية في آسيا الوسطى، بما في ذلك الوضع في أفغانستان، والتعاون الإقليمي.

كما ناقشا الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان، وكرر الأمين العام أمام الوزير دعوته للحوار وإنهاء العنف.