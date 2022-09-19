قيرغيزستان وطاجيكستان: الأمين العام يدعو إلى الحوار و "وقف دائم لإطلاق النار"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قيادة جمهوريتي قيرغيزستان وطاجيكستان إلى الانخراط في حوار من أجل "وقف دائم لإطلاق النار" وشدد على ضرورة "الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة على الأرض لنزع فتيل التوترات". جاء هذا على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم الجمعة.
وتلى دوجاريك بيانا نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال فيه الأمين العام إنه يتابع بقلق شديد تصاعد العنف العنف على طول الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، كما عبر عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، وقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم.
وقال البيان منسوب إلى المتحدث الرسمي: "إن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في إيجاد حل مستدام للنزاعات الحدودية، إذا طلبت الجانبان ذلك".
وكان الأمين العام قد التقى في وقت سابق اليوم، في سياق لقاءاته على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة، بوزير خارجية طاجيكستان السيد سراج الدين مهر الدين وناقشا التعاون بين الأمم المتحدة وطاجيكستان، بما في ذلك قضايا إدارة المياه، والتطورات الإقليمية في آسيا الوسطى، بما في ذلك الوضع في أفغانستان، والتعاون الإقليمي.
كما ناقشا الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان، وكرر الأمين العام أمام الوزير دعوته للحوار وإنهاء العنف.