تور وينسلاند يدعو إلى وقف العنف في الضفة الغربية مؤكدا أن المدنيين يدفعون ثمن الفشل السياسي

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، نقل المتحدث الرسمي عن وينسلاند ما قاله في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، بأنه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد."

وأشار إلى أن المدنيين يستمرون في دفع ثمن الفشل السياسي.

وأضاف دوجاريك نقلا عن وينسلاند "أن العنف واستخدام القوة لا يؤديان إلا إلى إدامة الأزمة، وينبغي أن يتوقفا. نحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية للحد من التوترات على الفور."

كما حث القادة السياسيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف على التحرّك الآن والانخراط بحسن نية من خلال الحوار لمنع خروج الوضع عن نطاق السيطرة.