اليونيسف تحذر من تقديرات تشير إلى أن ثلث أطفال العالم في سن العاشرة فقط قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: "إن المدارس التي تفتقر إلى الموارد، والمعلمين غير المؤهلين والذين يتقاضون رواتب منخفضة، واكتظاظ الفصول الدراسية وتقادم المناهج تقوض قدرة أطفالنا على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. مسار أنظمتنا التعليمية هو حكماً مسار مستقبلنا. نحن بحاجة إلى عكس الاتجاهات الحالية وإلا سنواجه عواقب الفشل في تعليم جيل بأكمله. انخفاض مستويات التعلم اليوم يعني فرصاً أقل غدا."

كما حذرت اليونيسف من أن إغلاق المدارس لفترات طويلة ونقص الوصول إلى التعليم الجيد خلال جائحة كوفيد-19 قد أدى إلى تفاقم أزمة التعليم الموجودة مسبقاً والتي أدت إلى حرمان الملايين من الأطفال من المهارات الأساسية في الحساب ومعرفة القراءة والكتابة.

معرض يجسد أزمة التعلم

لجذب الانتباه إلى أزمة التعليم والحاجة إلى التغيير في جميع أنحاء العالم، كشفت اليونيسف اليوم عن معرض "فصل أزمة التعلم"، وهو فصل دراسي نموذجي يمثل حجم الفشل في تعليم الأطفال المهارات الأساسية الهامة. وسيعرض الفصل عند مدخل الزوار بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 16 و26 أيلول /سبتمبر.

ثلث المقاعد في الفصل الدراسي النموذجي مصنوعة من الخشب وتعمل بشكل كامل وتوضع عليها حقيبة ظهر خاصة باليونيسف. ويمثل ذلك ثلث الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات على مستوى العالم والذين يُقدر أنهم قادرون على القراءة وفهم قصة مكتوبة بسيطة- التي تعتبر علامة على الحد الأدنى من الكفاءة في فهم القراءة. أما المقاعد المتبقية، فهي غير مرئية تقريباً ومصنوعة من مواد شفافة للدلالة على 64 في المائة من الأطفال الذين يقدر أنهم غير قادرين على قراءة قصة مكتوبة بسيطة وفهمها بحلول سن العاشرة.

دعوة إلى الاستثمار في أجيال المستقبل

وبينما يجتمع القادة في قمة تحويل التعليم، دعت اليونيسف الحكومات إلى الالتزام بإيصال تعليم جيد لجميع الأطفال.

وحثت المنظمة الأممية المعنية بالأطفال ورفاههم على بذل جهود واستثمارات جديدة لإعادة تسجيل جميع الأطفال في المدارس وإبقائهم فيها، وزيادة الوصول إلى التعليم العلاجي والتعويضي، ودعم المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها، والتأكد من أن المدارس توفر بيئة آمنة وداعمة حتى يكون جميع الأطفال جاهزين للتعلم.

*مؤتمر قمة تحويل التعليم

ينعقد مؤتمر قمة تحويل التعليم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويمتد على ثلاثة أيام (16 و17 و 19 أيلول/سبتمبر 2022).

اليوم الأول هو ’يوم التعبئة‘، اليوم الثاني هو ’يوم الحلول‘، أما اليوم الثالث فهو ’يوم القادة‘.

من بين المشاركين في اليوم الأول، نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد، ورئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة السيد تشابا كوروشي.



في اليوم الثاني، وبالإضافة إلى نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد، سيتحدث البروفيسور جيفري د. ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ومحامي أهداف التنمية المستدامة، وغردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، والسيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة المعنية بالتعليم، بمنظمة اليونسكو.

أما في اليوم الثالث، وبالإضافة إلى الأمين العام، فسيتحدث قادة من مختلف مناطق العالم عن الأزمة وأهمية تداركها قبل فوات الأوان.