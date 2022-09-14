الأمين العام يحث على أن تركز مناقشة الجمعية العامة هذه السنة على بث الأمل في النفوس والتغلب على الانقسامات في عالم تمزقه آفة الحرب وتضربه فوضى المناخ

وأكد أن الناس يحتاجون إلى تلمس النتائج في حياتهم اليومية، "وإلا فإنهم سيفقدون الثقة في حكوماتهم ومؤسساتهم، والأمل في المستقبل". ولفت الانتباه إلى أن خطابه أمام الجمعية العامة سيتناول هذه القضايا بتوصيات محددة ودعوة إلى العمل.

وفي ظل تعمق التصدعات وتبخر الثقة، أكد السيد غوتيريش أننا بحاجة إلى العمل بتضامن بهدف التوصل إلى حلول على غرار الحلول التي سيتم عرضها في قمة تحويل التعليم المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل.

حرب أوكرانيا ومخاطر انهيار الاقتصاد العالمي

وقال الأمين العام إن اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تأتي في وقت يتسم بخطر عظيم. فالانقسامات الجيوستراتيجية هي الأوسع منذ الحرب الباردة على الأقل وهي تشل الاستجابة العالمية للتحديات الهائلة التي نواجهها.

وقال إن عالمنا مصاب بآفة الحرب، وتضربه فوضى المناخ، ويحمل ندوب الكراهية، ويخزيه الفقر والجوع وعدم المساواة. في وقت تستمر النزاعات والاضطرابات في التأجج.

وحذر من أن الحرب في أوكرانيا تدمر بلدا بكاملها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

"فعلى الرغم من توقيع مبادرة حبوب البحر الأسود والاتفاق على نقل الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، هناك خطر حقيقي من حدوث مجاعات متعددة هذا العام. بدأ الجوع العالمي في الارتفاع قبل انتشار جائحة كـوفيد-19 ولم يتعاف العالم أبدا. تصيب أزمة تكلفة المعيشة أفقر الناس والمجتمعات أكثر من غيرها. تسير حقوق النساء والفتيات في الاتجاه المعاكس".

UN Photo/Mark Garten في اسطنبول، اطلّع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على سير عمل سفينة برنامج الأغذية العالمي SSI Invincible 2 المتوجهة إلى أوكرانيا لتحميل أكبر شحنة من الحبوب حتى الآن تم تصديرها في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

باكستان تعطي لمحة عن المخاطر المستقبلية لتغير المناخ

وتطرق الأمين العام إلى زيارته الأخيرة إلى باكستان تضامنا مع ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، حيث قال:

"لقد عدت لتوي من باكستان، حيث ألقيت نظرة من خلال نافذة(الطائرة) على المستقبل. مستقبل يتسم بالفوضى المناخية الدائمة والشاملة على نطاق لا يمكن تصوره: خسائر مدمرة في الأرواح، ومعاناة بشرية هائلة، وأضرار جسيمة للبنية التحتية وسبل العيش. إنه ببساطة أمر مفجع. وما من صورة يمكنها أن تعبر عن نطاق هذه الكارثة. تبلغ مساحة المنطقة التي غمرتها الفيضانات ثلاثة أضعاف مساحة بلدي البرتغال".

وحذر الأمين العام من أن ما يحدث في باكستان يدل على القصور المطلق في الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، مع الخيانة والظلم في صميمها.

UN news/Shirin Yaseen الفيضانات تغرق إقليم بلوشستان، باكستان

مسؤولية على عاتق الدول الكبرى

وسواء تعلق الأمر بباكستان، أو القرن الأفريقي، أو منطقة الساحل، أو الجزر الصغيرة، أو البلدان الأقل نموا، يقول الأمين العام إن الدول الأكثر ضعفا في العالم- والتي لم تفعل شيئا للتسبب في هذه الأزمة- تدفع ثمنا مروعا لعقود من العناد من قبل الدول الكبرى الباعثة للانبعاثات.

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات. "كما أنها تعاني أيضا من تأثير موجات الجفاف والحرائق والفيضانات القياسية - لكن يبدو أن العمل المناخي آخذ في الانخفاض". وأضاف

"إذا كان ثلث دول مجموعة العشرين غارقا بالمياه اليوم- وهو أمر يمكن أن يحدث مستقبلا- فربما تجد أنه من الأسهل الاتفاق على تخفيضات جذرية للانبعاثات".

رسالتي إلى زعماء العالم المجتمعين هنا واضحة: اخفضوا درجة الحرارة- الآن. لا تغمروا العالم بالفيضانات اليوم. لا تغرقوه غدا

ودعا غوتيريش جميع البلدان- بقيادة مجموعة العشرين- إلى ضرورة تعزيز أهدافها الوطنية لخفض الانبعاثات سنويا، حتى نحد من ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة، مشددا على أن باكستان وغيرها من النقاط المناخية الساخنة تحتاج إلى بنية تحتية مقاومة للفيضانات الآن.

"ويجب على تلك البلدان التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن الانبعاثات، أن تبادر بتقديم التمويل لأغراض التكيف (مع آثار تغير المناخ). ينبغي أن يتم تخصيص ما لا يقل عن نصف التمويل المتعلق بالمناخ لبرامج التكيف وبناء القدرة على الصمود تجاه تغير المناخ، لحماية الناس والاقتصادات".

وحذر الأمين العام من تضاعف هذه المآسي ما لم يتم اتخاذ إجراءات الآن، وما لم يتم صرف الأموال الآن، فإن العواقب ستكون وخيمة وستمتد لسنوات قادمة بما في ذلك عدم الاستقرار والهجرة الجماعية في جميع أنحاء العالم.

"رسالتي إلى زعماء العالم المجتمعين هنا واضحة: اخفضوا درجة الحرارة- الآن. لا تغمروا العالم بالفيضانات اليوم. لا تغرقوه غدا".

WFP Pakistan برنامج الأغذية العالمي ينخرط مع الأسر المتضررة من الفيضانات في بلوشستان، باكستان، لتقييم احتياجاتها قبل حملة توزيع الغذاء.

التضامن العالمي يتآكل

ونبه الأمين العام إلى أن معظم البلدان النامية ليس لديها حيز مالي ولا وصول إلى الموارد المالية اللازمة للتعافي من جائحة كوفيد-19 وحماية شعوبها من التأثير المدمر لتغير المناخ.

وحذر من أن التضامن المتوخى في ميثاق الأمم المتحدة يذوب في أحماض القومية والمصلحة الذاتية.

"ويتآكل من خلال تجاهل مروع لأشد الناس فقرا وضعفا في عالمنا. من قبل سياسيين يتلاعبون بأسوأ غرائز الناس لتحقيق مكاسب حزبية. من خلال التحيز والتمييز والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي يحرض الناس ضد بعضهم البعض. من خلال نظام مالي عالمي يعاقب الأقل حظا. من خلال شركات الوقود الأحفوري التي تقتل الكوكب أكثر من غيرها".

محطة زابوريجيا النووية

أجاب الأمين العام عن سؤال صحفي بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية وما إذا كانت ستكون قادرة على توفير الطاقة للناس خاصة مع قدوم فصل الشتاء، فقال:

"بناء على المعلومات بحوزتي تم تزويد المفاعلات بالكهرباء لضمان تبريدها. يتم تزويد الكهرباء لكل المناطق التي تحتاجها... ما زالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في الموقع. وبناء على المعلومات بحوزتي لم يتم قياس أي إشعاعات مقلقة. أعتقد أنه مرت ثلاثة أيام بدون قصف. آمل في أن تتوقف مثل هذه الهجمات وأن يتم الحفاظ على أمن المحطة النووية بالكامل واحترامه من قبل جميع الأطراف، مهما كلف الأمر".

"ما زلنا بعيدين جدا عن السلام"

وفي سؤال حول إمكانية أن تتوقف الحرب في أوكرانيا وخاصة في ظل الهجمات المضادة التي شنتها القوات الأوكرانية وتمكنها من السيطرة على مناطق واسعة، قال الأمين العام:

"ينتابني شعور بأننا ما زلنا بعيدين جدا عن السلام. أعتقد أن السلام ضروري جدا. سلام يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القانون الدولي،" معربا عن عدم تفاؤله بالتوصل إلى سلام قريبا.

في سؤال آخر ذي صلة حول ما إذا كانت مبادرة حبوب البحر الأسود- التي توسط الأمين العام في إبرامها- ستشكل حجر أساس أو نموذجا لاتفاق سلام، قال الأمين العام:

"أي أمر يساعد في إعادة بناء الثقة سيكون مفيدا. ولكن من الساذج الاعتقاد بأننا قريبون من إمكانية اتفاق سلام. مكتبي الخاص بالمساعي الحميدة جاهز، ولكن لا تعتريني أي أوهام. ففرص السلام ضئيلة في الوقت الحالي".

UN Photo/Evan Schneider الأمين العام أنطونيو غوتيريش يقدم إحاطة لوسائل الإعلام قبل الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مباحثات مع الرئيس الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يكون حاضرا في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية"، فهل الأمين العام على اتصال معه؟ كان ذلك سؤال صحفي آخر أجاب عنه الأمين العام:

"آخر مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين كانت هذا الصباح... وسنحت لنا الفرصة لمناقشة مبادرة حبوب البحر الأسود وتمديدها وإمكانية توسيعها. كما تعلمون هناك محادثات فيما يتعلق بإمكانية تصدير الأمونيا الروسية بالتماشي مع المنهجية التي يتبعها مركز التنسيق المشترك. لقد ناقشنا العقوبات التي ما تزال موجودة فيما يتعلق بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية. لدينا الآن وضع مأساوي فيما يتعلق بالأسمدة ونحن نخاطر بحدوث أزمة في سوق الأسمدة".

وتابع الأمين العام قائلا: "الأخبار التي تأتي من مناطق مختلفة من العالم تفيد بأن المساحات التي تم حصادها أقل من الدورات السابقة، وهذا يعني أننا نخاطر بحدوث نقص حقيقي في الغذاء في عام 2022. وبالتالي فمن الأهمية القصوى رفع هذه العقبات المتعلقة بتصدير الأسمدة الأوكرانية في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، ناقشنا مسألة أسرى الحرب وناقشنا بعثة تقصي الحقائق... ناقشنا (الوضع) في زابوريجيا، وكافة الجوانب المتصلة بالوضع الحالي".

الوضع في ليبيا

الوضع في ليبيا كان حاضرا أيضا خلال المؤتمر الصحفي، حيث أجاب الأمين العام عن سؤال بشأن التحديات التي تواجه ممثله الخاص الجديد في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي:

"مثلما قلت فإن وقف إطلاق النار لا يلوح في الأفق. من الصعب معرفة أكبر التحديات التي تحتاج إلى العمل. يتعين علينا أن نحافظ- مهما كلف الثمن- على السلام. وهذا يعني أن نحافظ على السلام بين الشرق والغرب، ويعني أيضا أن نحافظ على السلام فيما يتعلق بالمواجهات الأخيرة التي حدثت في طرابلس... نحن بحاجة إلى عدم حدوث أعمال عدائية، وهذا يمثل أمرا أساسيا. ثانيا، نحن بحاجة إلى التوصل سريعا إلى اتفاق، وخاصة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للسماح بحدوث التغييرات القانونية الضرورية لانعقاد الانتخابات. وهذا أمر غاية في الأهمية لأن هناك مسألة شرعية أصبح حلها الآن صعبا للغاية. ثالثا، التأكد من أن كافة الأطراف الفاعلة الخارجية... بإمكانها تقديم كامل الدعم لعمليات المصالحة والتطورات السياسية، بما في ذلك الانتخابات وحكومة شرعية مقبولة لدى الجميع".

كما أجاب السيد أنطونيو غوتيريش عن سؤال صحفي ذي صلة بالوضع في ليبيا وأهمية إنعاش عملية برلين، حيث قال:

"أعتقد أن عملية برلين كانت واحدة من أكثر الوسائل الدولية فائدة لنا... ولكن للأسف لم يكن بالإمكان التوصل إلى حل كامل يجنبنا الأسوأ".

© UN Photo/Abel Kavanagh البلدة القديمة في بنغازي، ليبيا، وقد تعرضت للتدمير بسبب القنابل والقتال.

مجلس التعاون الخليجي وجهود التصدي لأزمتي الطاقة والغذاء

رد الأمين العام أيضا على سؤال حول دول مجلس التعاون الخليجي- وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- في معالجة الأزمات العالمية الحالية من انعدام الغذاء إلى الطاقة وتغير المناخ، إضافة إلى القضايا الإقليمية من سوريا إلى اليمن، ليبيا وفلسطين، فقال:

"أولا، آمل في أن تساهم دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك قدرات إنتاجية ضخمة، بهدف التقليل من أزمة الطاقة التي يمر بها العالم. وأنا متأكد من أنها ستكون نشطة للغاية فيما يتعلق بالترويج للحلول السلمية في الدول المجاورة في سوريا، ليبيا، اليمن، أو أي دولة أخرى قريبة منها. أعتقد أن الناس في سوريا وليبيا واليمن قد عانوا بالفعل من الكثير. وسيكون مفيدا أن يجتمع الناس معا لحل هذه المشكلات".

وتابع الأمين العام قائلا: "من ناحية أخرى، يحدوني أمل في أن يسفر الحوار الذي بدأ بين المملكة العربية السعودية وإيران- وأشكال الحوار الأخرى في المنطقة- عن تحقيق نتائج ويسمح بخفض التوتر في الخليج".